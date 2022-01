Viki z MasterChefa rozplakal partner. Naplnila se jí věštba od kartářky

Viki, jak jí v soutěži MasterChef přezdívali, byla z žádosti o ruku nadšená. Líbila se jí hlavně krabička se slonem. "Zásnuby byly romantické a došlo i na slzy," řekla pro Super.cz.

Před lety jí budoucího manžela předpověděla kartářka. "Po maturitě jsme byly s kamarádkou více méně ze srandy u kartářky a ta mi tenkrát řekla, že si vezmu mladšího partnera, který se bude zajímat o moderní technologie," svěřila se Viki.

Viktorie spolu s partnerem plánuje nejen bydlení, ale také děti. Chybět nebudou ani domácí mazlíčci, zkrátka rodina se vším všudy. "Letos začínáme stavět náš vysněný domeček, a když se zadaří, koncem roku se budeme stěhovat. Jakmile budeme bydlet, chceme si pořídit kočičku, což bude takový, jak můj partner říká, trénink na miminko," směje se brunetka.

Ačkoli se každý věnuje jinému oboru, seznámili se na vysoké škole. Radim studoval IT a Viki často vyhledávala jeho pomoc. "Už při studiu pracoval na fakultě jako IT podpora, a jelikož já měla pořád nějaký IT problém, dost často jsem za ním chodila, až jsme nakonec začali chodit spolu," smála se Viki.

Viki se nadále věnuje vaření a své recepty sdílí s fanoušky na Instagramu a jiných sociálních sítích.