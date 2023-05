"Vidět chlapa uklízet je asexuální," tvrdí herečka Tereza Brodská

Na tenký led se pustila herečka Tereza Brodská, když nechala veřejnost nahlédnout do svého soukromí a prozradila, jak to chodí v její domácnosti. "Chlap by podle mě neměl luxovat a mýt nádobí. Nejsem feministicky založená, jsem spíš japonská žena. Chlap je chlap. Vidět Herberta, jak žehlí… nevím. To je dehonestující, je to asexuální. Nebo když chlap luxuje, to je trapný. Opravdu," řekla Brodská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Za to, že představují manželství, které by se dalo nazvat konzervativním, se rozhodně nestydí a hrdě hlásá, že u nich doma je to právě její manžel, kdo má poslední slovo.

"Až ke stáru jsem pochopila, že je výborný být ve vztahu submisivní. To znamená, že na všechno přistoupíš. Na jakýkoliv návrh. Je to hrozně pohodlný," tvrdí s úsměvem dcera herečky Jany Brejchové.

Její prohlášení ale vyvolalo velký ohlas na sociálních sítích. Řada žen se proti takovému uspořádání bouří a tvrdí, že v 21. století nemá ve společnosti co dělat. Velkou nevoli vzbudil hereččin názor například u podnikatelky Zuzany Fryaufové, ředitelky Plesu v opeře. Najdou se ale i ženy, které s Brodskou souhlasí nebo přinejmenším zastávají názor, že doma si má každý dělat, co chce.