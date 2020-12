Beckhamová si užívá sváteční čas s dcerou, nejdříve lázně, potom tanec

Šestačtyřicetiletá Posh Spice, oblečená do černých kalhot a oranžového svetru, který jí odhaluje vypracované břicho, si v klipu, zveřejněném na sociálních sítích, užívá čas se svou devítiletou dcerou Harper. Ta stojí v popředí v bílých puntíkovaných šatech a vlasy staženými do copánků a společně se svou matkou tančí na skladbu Baby Come Give Me Something. Jejich kreace se nejprve stala senzací na TikToku, později je Beckhamová sdílela i na svém Instagramu, aby motivovala své fanoušky, jak se v předvánočním čase zabavit.

Victoria tak ukazuje nejen to, v jaké skvělé kondici je, ale také možnosti, jak trávit drahocenný čas s dětmi. Své dceři Harper předtím ještě dopřála kosmetickou proceduru, kterou si její nejmladší dcera velice oblíbila.

Bývalá tanečnice a současná podnikatelka v oblasti módy a kosmetiky se na vánoční svátky těší, zejména proto, že je stráví se svou rodinou. Jako každoročně by se ráda sešla s manželem Davidem a svými čtyřmi dětmi. Ovšem není známo, zda se Brooklyn, nestarší jednadvacetiletý syn, na svátky vrátí. V současné době totiž tráví čas v USA se svou snoubenkou Nicolou Peltzovou.