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"Vezmu si ji, aby mohla dědit," říká Habera po šestadvaceti letech vztahu s Peštovou

Daniela Peštová a Pavol Habera
Daniela Peštová a Pavol HaberaFoto: HerminaPress
Daniela Peštová a Pavol Habera
Daniela Peštová a Pavol HaberaFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Tvoří pár už více než dvacet let, přesto je svatba Pavola Habery a Daniely Peštové stále v nedohlednu. Ačkoliv patří k nejstabilnějším dvojicím československého šoubyznysu, k oltáři se nikdy nehrnuli. Teď ale zpěvák překvapil upřímným přiznáním, ve kterém prozradil, kdy by si svou dlouholetou partnerku přece jen rád vzal.

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Přestože spolu tvoří jeden z nejstabilnějších párů československého šoubyznysu už víc než dvě dekády, svatbu Pavol Habera a Daniela Peštová stále neřeší. Fanoušci si na ni zvykli čekat už dávno a čas od času se objeví spekulace, že tajný obřad už možná proběhl. Pravda je ale úplně jiná. Legendární zpěvák nyní prozradil, za jakých okolností by se konečně rozhodl svou dlouholetou partnerku požádat o ruku.

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Habera a Peštová za dlouhá léta několikrát dokázali, že jejich vztah funguje i bez razítka. Zatímco jiné slavné páry se rozcházejí po několika letech manželství, oni si vystačí s partnerským soužitím. Právě proto mnohé překvapilo, když se téma svatby znovu otevřelo. A Habera přišel s odpovědí, která je pro něj typická – s nadhledem, humorem, ale zároveň i pořádnou dávkou pragmatismu.

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„Víte co, já jsem stará škola a vždycky jsem si říkal, že když mám se svou ženou děti, tak si ji musím vzít. S Danielou je to ale jinak. Na druhou stranu už mám nějaký věk, tak až budu cítit, že už melu z posledního, tak se vezmeme, aby to pak v dědictví měla jednodušší,“ prohlásil se sobě vlastním humorem pro Blesk. Romantické vyznání tak vystřídala ryze praktická úvaha, která pobavila fanoušky stejně jako jeho partnerku.

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Zdá se tedy, že na svatební zvony si budou muset příznivci této slavné dvojice ještě počkat. Zpěvák je totiž i v necelých pětašedesáti letech ve skvělé kondici a to, o čem mluvil snad ještě dlouhou dobu nehrozí. A modelka se tak ani po více než 26 letech vztahu prstenu zatím nedočkala.

VIDEO: Lucie Bílá tajila svou svatbu skoro měsíc. A to dokonce i před svými nejbližšími.

Lucie Bílá tajila svou svatbu skoro měsíc. A to dokonce i před svými nejbližšími. | Video: CNN Prima NEWS

Zdroj: Blesk

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