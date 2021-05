Vévodkyně Meghan vsadila na novou kariéru. Vydává svou první knihu pro děti

Vévodkyně Meghan napsala svou první knihu pro děti. Jmenuje se The Bench (v překladu Lavička) a je o vztahu otců a synů. Inspirovala se básní, kterou napsala svému muži, princi Harrymu, ke Dni otců. Meghanin literární debut ilustroval oceňovaný americký výtvarník Christian Robinson.

"Na začátku byla báseň, kterou jsem napsala svému muži ke Dni otců. Bylo to měsíc poté, co se narodil Archie. Christian zachytil na svých ilustracích srdečnost, radost a vřelý vztah mezi otci a syny. Doufám, že můj debut bude rezonovat s každou rodinu stejně tak, jako souzní se mnou," řekla Meghan v oficiálním prohlášení, které vydala toto úterý.

Zdroj blízký vévodkyni uvedl, že Meghan chtěla už delší dobu psát knihy pro děti. Bývalá členka královské rodiny a matka dvouletého syna Archieho doufá, že bude její debut úspěšný, protože by se ráda věnovala literární tvorbě pro děti a dospělé i v budoucnu.

Čtyřicetistránkovou knihu pro děti od tří do sedmi let vydá americké nakladatelství Random House 8. června. Částka, kterou za svůj debut vévodkyně inkasuje, veřejná není. "Meghan na vztahu otců a synů popisuje něco, co zažívá každý rodič. Christianovy ilustrace krásně doplňují něžné emoce Meghaniných slov. Kniha je nadčasová a předurčená k tomu, aby si ji četly celé generace," říká za nakladatelství Mallory Loehrová.

Nakladatelství Meghan ve své tiskové zprávě popsalo jako matku, manželku, feministku a aktivistku. Ta se chystá svou prvotinu namluvit také jako audioknihu.