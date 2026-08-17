Veronika Žilková už více než rok prožívá spokojený vztah se scenáristou Ivanem Hubačem, a tak není divu, že se dvojice opakovaně setkává s otázkami na případnou svatbu. Herečka ale nyní spekulace rázně ukončila. A tentokrát nejde jen o to, že by po třech manželstvích neměla chuť znovu oblékat svatební šaty. Jak vysvětlila, z pohledu katolické církve je totiž stále vdanou ženou.
Veronika Žilková vysvětlila, proč se počtvrté nevdá. Svatbě s Ivanem Hubačem brání první manželství
Když se v životě potkají nová láska, staré závazky a víra, mohou vzniknout překvapivé překážky – Veronika Žilková teď otevřeně vysvětlila, proč má v jedné důležité životní otázce definitivně jasno.
Žilková se vdávala celkem třikrát. Jejím prvním manželem byl režisér Jiří Hanych, s nímž žila v manželství v letech 1984 až 1988 a narodila se jim dcera Agáta. Následovalo manželství se stavebním inženýrem Markem Navrátilem a v roce 2008 si herečka vzala Martina Stropnického. Jejich manželství bylo civilně ukončeno v roce 2023.
Přesto je právě první svazek po více než čtyřiceti letech důvodem, proč Žilková o další církevní svatbě neuvažuje. „Nikdy se po čtvrté nevdám. Nikdy. A ani nemůžu,“ napsala na Facebooku a vzápětí vysvětlila, co tím myslí. „Můj první církevní sňatek stále platí. S Jiřím Hanychem. Rozvod katolická církev neuznává. Uznává pouze zrušení sňatku z vážných důvodů, o což se marně snaží manželé KuchařGregorBrzobohatí. Já žádost o zrušení sňatku nikdy nepodám. Sňatek byl platný, vznikla z něho krásná Agáta a že nedopadl? To se stane…,“ uvedla herečka.
Její vysvětlení má ale jednu důležitou nuanci. Z hlediska českého civilního práva Žilková další manželství uzavřít může, protože její předchozí civilní manželství skončila. Překážka se týká případného dalšího sňatku v katolické církvi. Ta rozvod skutečně nepovažuje za zánik platně uzavřeného svátostného manželství.
Církevní soud navíc manželství zpětně „nerozvádí“, ale zkoumá, zda bylo vůbec od počátku platně uzavřeno. Teprve pokud dospěje k závěru, že některá z podmínek už při svatbě splněna nebyla, může prohlásit manželství za neplatné.
A právě o takový krok Žilková podle svých slov vůbec nestojí. Svůj první sňatek s Hanychem nepovažuje za omyl, který by potřebovala zpětně vymazat. Naopak připomíná, že z něj vzešla Agáta Hanychová, a fakt, že manželství později nevydrželo, podle ní nic nemění na tom, že ho tehdy uzavírala vážně.
Situaci navíc komplikuje i víra jejího současného partnera. „Katolík Ivan vdanou paní v katolickém kostele o ruku žádat nemůže, i kdyby 100x chtěl. Snažili jsme se z dotazů na svatbu oba vykroutit mlžením, ale protože stále vychází spekulace o ‚mladém‘ nesezdaném páru (64 a 73 let), zveřejňuji pravý důvod našeho nezávazného vztahu, který vás, doufejme, nepobuřuje,“ dodala s humorem Žilková.
S Hubačem se přitom neznají krátce
Od vidění se znali přibližně čtyřicet let, jejich cesty se ale osobně propojily až na jaře 2025, kdy se náhodou potkali v divadle – on tam byl s vnučkou, Žilková se svými vnoučaty. Hubač byl v té době vdovcem. Jeho manželka Zuzana, která v minulosti Žilkovou dokonce učila na DAMU, zemřela v lednu 2024 po boji s rakovinou. Hubač později popsal, že jeho tři děti nový vztah přijaly a jsou rády, že po smrti manželky nezůstal sám.
Ani Žilková tehdy novou lásku původně nehledala. Po rozchodu s hudebníkem Josefem Holomáčem před Vánoci 2024 tvrdila, že chce svůj čas věnovat hlavně práci, dětem a vnoučatům. Setkání s Hubačem její plány změnilo. Dvojice svůj vztah veřejně potvrdila v létě 2025 a v září se poprvé společně ukázala také na velké společenské akci.
Žilková už na podzim minulého roku naznačovala, že další veselka na programu nebude. Tehdy své stanovisko shrnula jednoduše slovy „Třikrát stačilo.“ Zároveň o Hubačovi mluvila jako o člověku, se kterým se překvapivě shoduje v názorech na politiku, filmy, knihy i běžný život.
Současné vyjádření spíš než problém ve vztahu ukazuje, že dvojice ke společnému životu nepotřebuje další oddací list. A zatímco okolí může dál spekulovat, zda někdy přijde čtvrtá svatba, Žilková má podle svých slov jasno: církevní manželství s Jiřím Hanychem nechce nechat prohlásit za neplatné jen proto, aby mohla před oltář znovu.