Veronika Žilková je ze vztahu dcery Agáty Hanychové s Jaromírem Soukupem nadšená

Herečka Veronika Žilková se k soukromému životu své dcery Agáty Hanychové nikdy příliš nevyjadřovala, a to ani ve chvíli, kdy bývalá modelka během tří let od rozvodu s hercem Jakubem Prachařem vystřídala sedm partnerů. Tentokrát ale nedokázala nadšení z nového "zetě" skrýt. Radost vyjevila po společné dovolené ve španělské Marbelle, kde podnikatel Jaromír Soukup vlastní vilu.

"Z pana Soukupa jsem unesená. Třeba už jen to, že po nás všech umyl nádobí. To jsem ještě u žádného svého manžela nezažila. Nikdy žádný chlap u mě nebo u Agáty nádobí nemyl. Ředitel televize se zvedl a šel mýt nádobí, my jsme s Agátou obě dvě upadly, takže já tomu vztahu strašně fandím, protože si myslím, že má dobrý srdce," řekla Žilková Blesku.

Žilková neopomněla zmínit ani muže, kteří se vedle Hanychové objevovali v minulosti. Ve srovnání s nimi vychází Soukup jako vítěz. "Já jsem zatím znala všechny partnery Agáty tak, že ji využívali nebo z ní profitovali. Tento pán nemá zapotřebí, aby na ní mediálně profitoval. Vlastně jim strašně držím palce, oba jsou extravagantní, nekonvenční a oba dva jsou takoví pankáči, což miluju, takže bych byla strašně ráda, kdyby jim to nějaký čas fungovalo. Musím říct, že jako matka jsem nadšená."

Žilková má ještě jeden důvod, proč novému vztahu své dcery držet palce. Tím jsou její vnoučata. Podle hereččina vyjádření jsou i ona spokojená, což platí hlavně pro Agátina syna Kryšpína. "Kryšpín, který se cítí jako ochránce své matky, zatím se všemi partnery své matky měl problém, protože tu mámu nechtěl dát. Když se objevil pan Soukup a hrál dvě hodiny s Kryšpínem ping-pong, tak pak přišel za mámou do kuchyně a řekl: 'Mami, všimla sis, že je podobnej Jamesi Bondovi?' Začal ho prostě brát, takže druhý pozitivní bod, držme jim palce," uzavřela Žilková.