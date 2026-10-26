Herečka Veronika Gajerová má za sebou velký životní okamžik, který si dlouho nechávala pro sebe. Tajně se provdala za dlouholetého, o čtrnáct let mlašího, partnera Michala Machače, jenž při ní stál i v nejtěžších chvílích. „Ano, jmenuji se teď Veronika Machač Gajerová, protože jsem se vdala. Více ale kvůli ochraně soukromí sdělovat nechci,“ potvrdila Blesku. Obřad se konal na radnici ve středočeských Horoměřicích. Pro herečku, známou mimo jiné ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, jde o první manželství.
Veronika Gajerová se tajně vdala. Po zradě, milionových dluzích a letech trápení našla štěstí
Po letech trápení přišel šťastný obrat, o kterém dlouho nikdo nevěděl. Veronika Gajerová se tajně provdala za muže, který ji podržel v době, kdy se potýkala s milionovými dluhy. Na svatbu si přitom musela počkat mnohem déle, než by si kdysi představovala.
Než ale našla současné štěstí, prožila bolestný rozchod s režisérem Petrem Kracikem. S tím strávila přibližně sedmnáct let a má s ním dvě děti, syna Kryštofa a dceru Elišku. Manželství však nikdy neuzavřeli a Kracik nakonec odešel k herečce Tereze Kostkové, kterou si v roce 2006 vzal. Gajerová později přiznala, že ji nejvíc zasáhlo partnerovo lhaní a že po rozchodu nedokázala včas myslet na praktické zajištění sebe a dětí. „Mně tehdy puklo srdce a v okamžiku, kdy vám pukne srdce, jednáte v emocích a to je špatně,“ vzpomínala.
K osobnímu trápení se postupně přidaly také finanční problémy. Herečka si začala půjčovat, až se její dluhy vyšplhaly na miliony korun. V roce 2021 se do insolvence přihlásilo 41 věřitelů, kterým dlužila dohromady přibližně 4,78 milionu korun. Mezi lidmi, kteří jí půjčili peníze, byli i kolegové z herecké branže, například Dana Morávková nebo Denisa Nesvačilová. Situaci ještě zhoršila pandemie covidu, kdy se zavřela divadla a Gajerová přišla o část příjmů. Aby zvládla splácet, našla si i práci mimo svůj obor.
Zásadní obrat přišel v listopadu 2025, kdy byla po pěti letech oddlužení osvobozena od zbývajících závazků. Herečka se netajila tím, že si z těžkého období odnesla velké ponaučení. „Já jsem byla opravdu strašné jelito a byla jsem velmi zraněná,“ přiznala v rozhovoru pro Expres. Opřít se přitom mohla i o Michala Machače, kterého poznala před pandemií v Divadle ABC, kde pracuje jako osvětlovač a technik. Jejich vztah postupně přerostl v partnerství a Machač jí podle médií pomáhal i v době, kdy řešila dluhy.