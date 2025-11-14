Veronika Arichteva měsíc po ztrátě miminka. Návrat na terapii i k cigaretám

Svým sledujícím také nastínila, jak týdny v ústraní trávila. „Postavila jsem také desítky domečků z Lega, přestavěla Lukovi pokojíček, nachodila pár kilometrů, vypila litry heřmánkového čaje, přerovnala kuchyň a skoro všechny skříně, nenašla jsem sílu otevřít memory box a zjistila jsem, že potřebuju začít pracovat,“ dodala s tím, že opět začala navrhovat oblečení pro značku, kterou má společně s kamarádkou, zpěvačkou Martinou Pártlovou. „Zjistila jsem, že v tom nejsme sami. Nechtěla jsem udržet slzy, když si Luka potřeboval povídat o bráškovi, a párkrát uvěřila, že zas bude dobře,“ uzavřela s vírou v lepší zítřky.