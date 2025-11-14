14. 11. Sáva
Veronika Arichteva měsíc po ztrátě miminka. Návrat na terapii i k cigaretám

Veronika Arichteva
Veronika ArichtevaFoto: Profimedia
Veronika Arichteva
Veronika ArichtevaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Přijít o nenarozené dítě je velká rána, se kterou se rodiče jen těžko vyrovnávají. Poslední měsíc se proto herečka Veronika Arichteva stáhla do ústranní, nyní se rozhodla ozvat fanouškům.

Když v červenci herečka Veronika Arichteva oznámila světu, že čeká druhé miminko, ani ve snu netušila, že jen o pár měsíců později bude psát zcela jiný příspěvek. „Synovi přestalo tlouct srdíčko pod tím mým,“ napsala začátkem října herečka k fotce obrázku rodiny, který namaloval její čtyřletý syn Luka.

„Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta,“ stálo ještě v příspěvku, který byl na dlouhé týdny poslední. I s manželem, režisérem Biserem Arichtevem se odmlčeli, aby mohli tragédii zpracovat. Nyní našla sílu se znovu ozvat. 

„Svět se nezastavil. Ani ten náš. Za těch několik dlouhých týdnů jsem probrečela spousty hodin. Prosmála spousty minut. Dokázala vstávat z postele, nebo v ní zůstala i celé dny. Propovídala několik večerů a nocí s manželem. Zase si připomněla, že mám nejlepšího chlapa na světě. Nespočetněkrát jsem se objala s rodinou. A začala znovu s nikotinem,“ svěřila se v nejnovějším příspěvku na Instagramu s tím, že začala nejen znovu kouřit, ale také dochází na terapie, kde se učí s odbornou pomocí po smrti syna žít dál. 

Svým sledujícím také nastínila, jak týdny v ústraní trávila. „Postavila jsem také desítky domečků z Lega, přestavěla Lukovi pokojíček, nachodila pár kilometrů, vypila litry heřmánkového čaje, přerovnala kuchyň a skoro všechny skříně, nenašla jsem sílu otevřít memory box a zjistila jsem, že potřebuju začít pracovat,“ dodala s tím, že opět začala navrhovat oblečení pro značku, kterou má společně s kamarádkou, zpěvačkou Martinou Pártlovou. „Zjistila jsem, že v tom nejsme sami. Nechtěla jsem udržet slzy, když si Luka potřeboval povídat o bráškovi, a párkrát uvěřila, že zas bude dobře,“ uzavřela s vírou v lepší zítřky. 

