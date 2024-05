Veronika Arichteva chtěla zhubnout, překazila jí to nemoc. Navíc má ráda sladké

Stejně jako mnoho jiných žen, i Veronika Arichteva by ráda shodila nějaké to kilo navíc. Po skoro čtyřech letech od porodu cítila potřebu se sebou něco dělat, cvičební plán ovšem narušily zdravotní komplikace.

"Já jsem se na sebe po čtyřech letech od porodu už nemohla dívat. Začala jsem v lednu poctivě cvičit, docela mě to i bavilo. Mám pocit, že to bylo i vidět. Pak jsem ale skončila v nemocnici se slepákem, takže teď mám klidový režim," prozradila pro eXtra.cz.

Na její postavě se podepisují i stravovací návyky. "Mám ráda sladké," přiznává herečka bez okolků. "Myslím si, že dřív, než jsem byla maminka, jsem ho tolik nevyhledávala, ale teď ano. Nevím, čím to je: únavou, nebo že člověk potřebuje něco na nervy, ale teď to mám fakt ráda: bonbony, čokoládu, všechno." Po operaci se ovšem musí důkladně zregenerovat. "Nesmím cvičit ještě tak tři týdny a pak se do toho pustím znova - snad, až dojím ty bonbony."

Necítí ovšem potřebu nějakého sebemrskačství nebo odepírání. "Představit si život bez cukru bych sice dokázala, ale to je asi tak jediné, co by se stalo. Já sladké potřebuji. Kafe mi bez cukru nechutná, mám ráda prosecco, v tom je taky cukr," uvažovala a nakonec pokrčila rameny. "Asi to neumím. Říkám si i proč, pokud se člověk snaží trošku hýbat a dodržuje balanc."

O své poporodní váze mluví s lehkostí. "Přibrala jsem 22 kilo. Ještě nějakých osm, sedm mám pořád nahoře," konstatuje upřímně s tím, že to pro ní není hlavní téma. "Nebudu říkat, že mě to netrápí, ale není to nic, s čím by člověk nedokázal žít." Z negativních komentářů, které se tu a tam na sociálních sítích směrem k její postavě objeví, si hlavu také nedělá. "Někde jsem schytala i hejt, že bych se sebou měla začít něco dělat, ale moc to neřeším," usmívá se Arichteva.