„Věřila jsem, že umřu jako sexuální otrok.“ Giuffreová i posmrtně obvinila prince Andrewa

Prince Andrew
Prince Andrew
Prince Andrew
Prince Andrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Reputace „odklizeného“ prince Andrewa vypadala, že už hlouběji klesnout nemůže — a přesto klesla. Včera totiž posmrtně vyšly paměti Virginie Giuffreové (†41), která syna královny Alžběty obviňuje z opakovaného znásilnění.

Virginia Giuffreová poznala krutost života už jako malé dítě. „Vím, že na tomto světě existují monstra. Jako dítě jsem zažila skoro všechny druhy zneužívání – incest, tělesné tresty i znásilnění,“ píše v nové knize Nobody’s Girl. Ženu, která se stala symbolem obětí Jeffreyho Epsteina (†66), k němu přivedla vlastní zoufalá situace a trauma z dětství.

Virginia Giuffre
Virginia Giuffre

Tragický osud: Údajná oběť Epsteina a prince Andrewa spáchala sebevraždu

Životní styl

Ještě před dovršením dospělosti se dostala do rukou miliardáře a jeho partnerky Ghislaine Maxwellové, kteří ji využívali k sexuálním praktikám s mocnými muži. „Epstein se stal v jednu chvíli posedlý sadomasochismem. Nutil mě nosit kožený obojek, poutal mi ruce a nohy. Většinu času jsem se modlila, abych už konečně tou bolestí omdlela,“ vzpomíná Virginia, která letos na jaře spáchala sebevraždu. „Půjčovali mě boháčům, škrtili mě a mlátili. Věřila jsem, že umřu jako sexuální otrok,“ píše v knize.

Jedním z mužů, ke kterým byla poslána, měl být i princ Andrew. „Jednoho dne mi řekli, že dnešek bude speciální. Že budu jako Popelka a poznám opravdového prince,“ popsala situaci před jejich setkáním v roce 2001. Ghislaine Maxwellová tehdy nechala prince hádat, kolik Virginii může být let. „Uhodl, že mi je sedmnáct, a řekl, že jeho dcery jsou jen o trochu mladší než já,“ uvedla Giuffreová. „Byl docela přátelský, i když dost namyšlený. Tvářil se, jako by sex se mnou bylo jeho výsostné právo,“ doplnila. Setkání však nebylo jediné. Andrew se měl s Giuffreovou znovu potkat na Epsteinově soukromém ostrově, nechvalně proslulém večírky s nezletilými dívkami. „Nebyli jsme to jen my dva, byla to orgie. Účastnil se i Epstein. Kromě mě tam bylo ještě asi osm dívek, všechny vypadaly mladší než osmnáct let. Žádná z nich nemluvila anglicky,“ popsala otřesné zážitky Virginia.

Virginia Giuffre
Virginia Giuffre
Virginia Giuffre

Princ Andrew všechna obvinění trvale odmítá, stejně jako v roce 2022, kdy na něj Giuffreová podala žalobu kvůli nucenému sexu. Přesto jeho chování mělo vážné následky – trpělivost královské rodiny došla a jeho bratr, král Karel III. (76), ho zbavil všech královských titulů. Tím se Andrewova role v britské monarchii definitivně uzavřela.

