Jedním z mužů, ke kterým byla poslána, měl být i princ Andrew. „Jednoho dne mi řekli, že dnešek bude speciální. Že budu jako Popelka a poznám opravdového prince,“ popsala situaci před jejich setkáním v roce 2001. Ghislaine Maxwellová tehdy nechala prince hádat, kolik Virginii může být let. „Uhodl, že mi je sedmnáct, a řekl, že jeho dcery jsou jen o trochu mladší než já,“ uvedla Giuffreová. „Byl docela přátelský, i když dost namyšlený. Tvářil se, jako by sex se mnou bylo jeho výsostné právo,“ doplnila. Setkání však nebylo jediné. Andrew se měl s Giuffreovou znovu potkat na Epsteinově soukromém ostrově, nechvalně proslulém večírky s nezletilými dívkami. „Nebyli jsme to jen my dva, byla to orgie. Účastnil se i Epstein. Kromě mě tam bylo ještě asi osm dívek, všechny vypadaly mladší než osmnáct let. Žádná z nich nemluvila anglicky,“ popsala otřesné zážitky Virginia.