Po 24 letech přišel tvrdý konec a Věra Komárová dává najevo, že se s ním jen tak nesmíří. Bývalá marketingová ředitelka Dermacolu v novém rozhovoru otevřeně popsala, jak ji manžel Vladimír Komár z firmy odstřihl. Mluví o ponižování, nedůstojném zacházení i dlouhodobých problémech v manželství. A zatímco se jejich cesty rozcházejí, ona se své milované značky rozhodně vzdát nehodlá.
Věra Komárová promluvila o drsném konci v Dermacolu. Manžel jí vypnul e-maily i karty
Vypnuté e-maily, zablokované karty a konec po 24 letech! Věra Komárová promluvila o bouřlivém odchodu z Dermacolu a nešetřila silnými slovy. Za vším podle ní stojí i problémy v manželství. Teď chystá vlastní značku a vzkazuje, že se Dermacolu jen tak nevzdá.
„Můj manžel se rozhodl, že mě pro nadbytečnost vyřadí ze struktury. Vypnul mi e-maily, vypnul mi kartičky, takže už nemůžu jezdit v Dermacolu ani výtahem,“ popsala Komárová v rozhovoru pro pořad Všechno začíná dnes na HeroHero. Za svým odchodem vidí především problémy v soukromí. „Je to kvůli tomu, že jsem mu dala návrh na rozdělení majetku, protože to dlouhodobě nefunguje a protože prostě si myslím, že naše cesty se už dávno rozdělily,“ vysvětlila. Podle ní tedy nejde jen o pracovní spor, ale také o vyústění dlouhodobě nefungujícího soukromého vztahu.
Komárová zároveň připomněla, jak se k Dermacolu dostala a jak velkou část života mu věnovala. „Já jsem dostala Dermacol jako věno a můj manžel mě poprosil, abych se o Dermacol starala a vedla ho… a já si myslím, že jsem to dělala s opravdu největším nasazením,“ uvedla. O to bolestněji podle ní současný konec prožívá. „Já tam dělala skoro všechno, ale nikdo mi tu roli neuzná. Bylo tam neuznání, nějaká nedůstojnost, ponižování, které dlouhodobě probíhalo… A to vyeskalovalo,“ svěřila se. Jde o její pohled na situaci, manžel však důvody odchodu popisuje jinak.
Vladimír Komár totiž tvrdí, že rozhodnutí mělo obchodní důvody. Pro e15 uvedl, že chce snížit marketingové výdaje a investovat peníze efektivněji. Podle něj je třeba oddělovat firemní záležitosti od sporů o majetek mezi manželi. Komárová naopak naznačuje, že pracovní rozchod souvisí právě s jejich osobní situací. Jejich verze se tak výrazně rozcházejí a další vývoj zřejmě ovlivní i právní kroky, které bývalá manažerka avizuje.
Na odchod z Dermacolu ale nehodlá reagovat tím, že by se stáhla do ústraní. Naopak chystá vlastní značku VERY VERA a představila také parfém s výmluvným názvem Nadbytečná. Ten podle médií odkazuje právě na důvod, který firma uvedla při jejím propuštění. Komárová přitom zdůrazňuje, že se Dermacolu nechce vzdát. „Dermacolu se určitě nechci vzdát,“ prohlásila s tím, že další kroky bude řešit prostřednictvím právníků.