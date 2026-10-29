Přeskočit na obsah
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Věra Komárová promluvila o drsném konci v Dermacolu. Manžel jí vypnul e-maily i karty

Věra Komárová
Věra KomárováFoto: Aktuálně.cz – Tomáš Nosil
Věra Komárová
Věra KomárováFoto: Aktuálně.cz – Tomáš Nosil
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Vypnuté e-maily, zablokované karty a konec po 24 letech! Věra Komárová promluvila o bouřlivém odchodu z Dermacolu a nešetřila silnými slovy. Za vším podle ní stojí i problémy v manželství. Teď chystá vlastní značku a vzkazuje, že se Dermacolu jen tak nevzdá.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Po 24 letech přišel tvrdý konec a Věra Komárová dává najevo, že se s ním jen tak nesmíří. Bývalá marketingová ředitelka Dermacolu v novém rozhovoru otevřeně popsala, jak ji manžel Vladimír Komár z firmy odstřihl. Mluví o ponižování, nedůstojném zacházení i dlouhodobých problémech v manželství. A zatímco se jejich cesty rozcházejí, ona se své milované značky rozhodně vzdát nehodlá.

Související

„Můj manžel se rozhodl, že mě pro nadbytečnost vyřadí ze struktury. Vypnul mi e-maily, vypnul mi kartičky, takže už nemůžu jezdit v Dermacolu ani výtahem,“ popsala Komárová v rozhovoru pro pořad Všechno začíná dnes na HeroHero. Za svým odchodem vidí především problémy v soukromí. „Je to kvůli tomu, že jsem mu dala návrh na rozdělení majetku, protože to dlouhodobě nefunguje a protože prostě si myslím, že naše cesty se už dávno rozdělily,“ vysvětlila. Podle ní tedy nejde jen o pracovní spor, ale také o vyústění dlouhodobě nefungujícího soukromého vztahu.

Reklama
Reklama

Komárová zároveň připomněla, jak se k Dermacolu dostala a jak velkou část života mu věnovala. „Já jsem dostala Dermacol jako věno a můj manžel mě poprosil, abych se o Dermacol starala a vedla ho… a já si myslím, že jsem to dělala s opravdu největším nasazením,“ uvedla. O to bolestněji podle ní současný konec prožívá. „Já tam dělala skoro všechno, ale nikdo mi tu roli neuzná. Bylo tam neuznání, nějaká nedůstojnost, ponižování, které dlouhodobě probíhalo… A to vyeskalovalo,“ svěřila se. Jde o její pohled na situaci, manžel však důvody odchodu popisuje jinak.

Související

Vladimír Komár totiž tvrdí, že rozhodnutí mělo obchodní důvody. Pro e15 uvedl, že chce snížit marketingové výdaje a investovat peníze efektivněji. Podle něj je třeba oddělovat firemní záležitosti od sporů o majetek mezi manželi. Komárová naopak naznačuje, že pracovní rozchod souvisí právě s jejich osobní situací. Jejich verze se tak výrazně rozcházejí a další vývoj zřejmě ovlivní i právní kroky, které bývalá manažerka avizuje.

Na odchod z Dermacolu ale nehodlá reagovat tím, že by se stáhla do ústraní. Naopak chystá vlastní značku VERY VERA a představila také parfém s výmluvným názvem Nadbytečná. Ten podle médií odkazuje právě na důvod, který firma uvedla při jejím propuštění. Komárová přitom zdůrazňuje, že se Dermacolu nechce vzdát. „Dermacolu se určitě nechci vzdát,“ prohlásila s tím, že další kroky bude řešit prostřednictvím právníků.

VIDEO: Navrch huj, vespod fuj. Propocené podpážko, hokaido a další zločiny proti módě

Móda má být zábava. Dokud vám někdo nevysvětlí, že máte špatné silonky, moc obyčejné šaty, nevhodnou postavu nebo jste se před odchodem do společnosti nedejbože najedla. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát řeší módní policii, vlastní styl i všechny absurdní rady, které ženy za život vyslechnou. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Všechno začíná, e15

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama