23. prosince zasáhla policie při razii u Karlose Vémoly doma ve Vémolandu a zápasníka zadržela. O týden později následoval zákrok a od té doby se léčí v nemocničním zařízení přímo při vazební věznici. Nyní se jeho tým rozhodl veřejnosti přiblížit, v jakém je stavu.
Vémolův tým promluvil o jeho stavu: „Cítí se lépe“, léčba má trvat ještě 6 týdnů
Po razii ve Vémolandu skončil Karlos Vémola ve vazbě a na konci prosince podstoupil operaci kvůli zanícené čelisti. Teď jeho mediální tým zveřejnil aktuální informace: zápasník se prý cítí lépe, ale pooperační léčbu má absolvovat ještě několik týdnů v nemocnici při pankrácké věznici.
Na profilu vazebně stíhaného MMA zápasníka se v sobotu podvečer objevilo nové vyjádření. „Karlos všechny zdraví a děkuje za trvalou podporu, která se k němu dostává,“ uvedl jeho mediální tým. Zároveň doplnil, že se jeho zdravotní stav zlepšuje: „Vzkazuje, že se cítí lépe. Pooperační léčbu, která by ale u něj měla trvat ještě 5 – 6 týdnů, bude Karlos absolvovat v Nemocnici s poliklinikou vazební věznice na Pankráci, v níž se i nyní stále nachází,“ stojí v oznámení.
Operaci podstoupil 30. prosince, a to kvůli zanícené čelisti. Kvůli zákroku byl dočasně převezen z pankrácké věznice na stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Právě tehdy ho lidé viděli naposledy. Muž, který běžně působí sebevědomě a suverénně, byl tentokrát k vidění oholený, ve vězeňském vaťáku – a při transportu zpět po operaci podle svědků bolestí sténal.
Vémola je aktuálně ve vazbě a čelí velmi závažnému obvinění: je vyšetřován kvůli podezření na organizovanou drogovou trestnou činnost a nedovolenou výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to jak v České republice, tak údajně i v zahraničí. Pokud by mu byla vina prokázána, hrozí mu podle informací v kauze mimořádně přísný trest – až 18 let vězení.