O tom, že ho čeká akutní operace, Karlos Vémola veřejnost informoval na svém profilu na Instagramu. Zveřejnil také, že zákrok podstoupí 23. prosince, a tím pádem nebude moci být na Vánoce s rodinou. Jenže když byl na cestě do nemocnice, zadržela ho speciální policejní jednotka. K chirurgickému zákroku tak nedošlo.
Vémolovi uhnila čelist, zvažuje žalobu na policii kvůli zanedbání péče, zatím se jedná o kauci
Den před Štědrým dnem policie zatkla MMA bojovníka Karlose Vémolu, který je od té doby ve vazbě. Tam také s týdenním zpožděním podstoupil plánovanou operaci čelisti. A kvůli tomu teď zvažuje právní kroky.
„Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na sociálních sítích Vémola s tím, že v nemocnici ale nehodlá být dlouho. Policie tak musela vědět, že má v den, kdy se ho rozhodli zadržet, naplánovaný nástup do nemocnice. A to je důvod, proč Vémola, podle zjištění deníku Blesk, momentálně zvažuje žalobu na polici kvůli zanedbání lékařské péče.
Zánět, který se u Karlos vytvořil okolo zlomeniny a kvůli zanedbané léčbě zkaženého zubu moudrosti, totiž pokročil tak, že mu lékaři museli čelist sdrátovat, a dokonce mu na ní museli umístit ocelovou fixaci, která ji drží pohromadě, zatímco mu bude chybějící kus dorůstat. Zda za tak velké komplikace může týdenní zdržení operace, není ale jisté. To bude muset nejspíš vyřešit až soud.
Novinkou v celé kauze je také to, že by se Vémola mohl už brzy podívat domů. A to díky kauci. „Kauce je v řádu několika milionů. Nezaplatí ji za Karlose jen jeden člověk, ale několik kamarádů. Je to velká částka, takže se to na to složí několik jeho nejbližších lidí,“ řekl zdroj z jeho blízkého okolí webu Expres. „Karlos to všechno zvládá velmi dobře. Je pochopitelné, že chce být brzy venku. a my doufáme, že mu to bude umožněno. Je možné, že se dostane z vazby v řádu několika dnů. Také se může stát, že to potrvá déle,“ připustil možné komplikace.