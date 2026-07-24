Manželství MMA bojovníka Karlose Vémoly a milovnice plastických operací Lely Vémoly je definitivně v troskách. Přestože ještě před pár týdny Karlos veřejně mluvil o tom, že by se nebránil návratu ke své ženě, s níž má tři děti, spolu nyní bývalí partneři nejsou schopni hovořit napřímo. Komunikace tak probíhá pouze přes jejich právní zástupce.
Vémolovi na nože: Po aféře s milenkou přišla poslední kapka, Lela spálila všechny mosty
Naděje na usmíření definitivně vyhasla. Manželství Karlose a Lely Vémolových se podle všeho změnilo v otevřenou válku. Bývalí partneři spolu už prý vůbec nemluví, komunikují jen přes právníky a ve hře je ostrý boj o děti i vysoké alimenty. Poslední kapkou měla být Karlosova slova o Lele a jejích kamarádkách.
„Jejich vztahy jsou na bodu mrazu. Vůbec spolu nekomunikují, jenom přes právníky,“ řekl webu Expres zdroj z jejich blízkého okolí. A co takový obrat vlastně způsobilo?
Podle všeho je za tím žena
Tajemnou blondýnkou, se kterou se MMA bijec bez ostychu ukazoval v Olomouci a navštěvoval s ní hotel Theatre, je česká influencerka Monika Naomi. Podobnost s Lelou je v jejím případě až zarážející. Obě ženy spojují dlouhé blond vlasy, výrazný dekolt a slabost pro luxusní životní styl. Navíc, jak Lela bolestně zmínila, i Monika Naomi je maminkou a vychovává malého syna. Dokonce se ukázalo, že si obě ženy oblíbily stejná místa, jako je luxusní hotel Hrad Kunzov.
„O její přítomnosti v našem životě jsem věděla už od období narození našeho syna. Přesto jsem se nikdy nerozhodla řešit naše soukromí přes média, protože jsem vždy chránila především naše děti. Tato situace byla pro mě definitivní tečkou za naším manželstvím a znamenala rozpad naší rodiny. Během našeho manželství jsem se dlouhé roky snažila udělat maximum pro zachování rodiny. Mnohé věci jsem odpustila, mnohé jsem přehlížela a vždy jsem myslela především na naše děti,“ uvedla Lela.
Jenže to Karlos odmítá a velmi ostře se ke všemu vyjádřil v podcastu Osscast, ve kterém zaútočil na přátele své ženy. „Nevím, proč její kamarádky mají zapotřebí vyvolávat tady ty články, že jsem někde v Olomouci. I kdyby, co je komu potom,“ ohradil se razantně. A právě to byla podle všeho poslední kapka.
„Lela byla pořádně zhnusená z toho, jak Karlos mluvil o ní a jejích kamarádkách ve svém podcastu. Spálila všechny mosty, vůbec se s ním nechce vidět ani mluvit. Cítí, že už jí ublížil dost. U soudu se budou samozřejmě řešit alimenty, ale také rozdělení péče. Lela pochopitelně preferuje výhradní péči, o střídavce nechce ani slyšet,“ dodal zdroj. Je tak jasné, že rozvod v klidu nejspíš neproběhne.