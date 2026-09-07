Rozvod Karlose Vémoly a Lely Vémoly se začíná pořádně vyhrocovat. Zápasník nyní vůbec poprvé tak otevřeně promluvil o zákulisí jejich jednání a tvrdí, že na něj bývalá partnerka vyvíjí tlak kvůli penězům. Podle jeho slov dokonce zazněla hrozba, že pokud nebude měsíční finanční příspěvek činit 150 tisíc korun, Lela se s jejich třemi dětmi odstěhuje na Slovensko. „V rámci těchto jednání mi bylo sděleno, že pokud nebude finanční příspěvek činit 150 tisíc korun měsíčně, Lela se s dětmi přestěhuje na Slovensko,“ tvrdí Karlos. Sám přitom říká, že z jeho strany už padla nabídka na auto, bydlení i pravidelnou finanční pomoc.
Vémola se pustil do Lely kvůli dětem a penězům. Pokud nedám 150 tisíc, odjede na Slovensko
Rozvod Karlose a Lely Vémolových nabírá na obrátkách a tentokrát do hry vstupuje částka, ze které se může pořádně zatočit hlava. Karlos tvrdí, že během jednání zaznělo, že pokud nebude posílat 150 tisíc korun měsíčně, Lela se s jejich dětmi odstěhuje na Slovensko. Zápasník teď poprvé otevřeně popsal zákulisí jejich sporu a přiznal, že právě kvůli dětem už nechce dál mlčet.
Právě případné stěhování dětí za hranice je pro Vémolu zásadním problémem. Přiznává totiž, že jeho možnost cestovat na Slovensko je v současné době omezená a podléhá povolení. „Lela přitom ví, že moje možnost cestovat na Slovensko je v současné době omezená a podléhá povolení. To mi opravdu nepřipadá jako řešení v zájmu dětí,“ uvedl. Jeho slova tak naznačují, že současný spor už zdaleka není jen o penězích nebo luxusním Mercedesu, ale také o tom, kde budou jejich děti žít a jak často bude moci jejich otec být součástí jejich každodenního života.
Karlos zároveň zdůrazňuje, že nechce, aby se z rozpadu manželství stala válka. „Moje děti jsou pro mě všechno. Vždy jsem se o ně staral a budu se o ně starat i nadále,“ říká s tím, že jeho prioritou má být klidné fungování rodiny. „Nechci konflikt. Chci se domluvit na fungování, které bude dlouhodobě klidné, předvídatelné a především dobré pro naše děti,“ dodal. Právě proto podle něj nechce veřejně vytahovat všechny detaily jejich sporů. Jenže tentokrát má podle svých slov pocit, že už zašel příběh příliš daleko.
„Nikdy jsem si nemyslel, že budu o naší rodinné situaci takhle otevřeně mluvit veřejně. Všechno má však své hranice,“ přiznává Vémola, který se drží zpátky i s ohledem na děti. „Naše dcera už brzy bude umět číst a poslední, co si přeju, je, aby jednou na internetu četla bulvární články o svých rodičích,“ uvedl pro Expres jednoznačný důvod, proč by rád vše uzavřel v klidu.