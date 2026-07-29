V emotivním videu, které zveřejnil MMA zápasník Karlos Vémola, se velmi nevybíravě pouští do státních úředníků. Důvod? Lvici Elzu, kterou mu letos v červnu úřady zabavily, na trvalo přestěhovali z liberecké zoologické zahrady do Nizozemska. Vémola tvrdí, že ho o přesunu nikdo neinformoval.
Vémola nešetří nadávkami. Jeho milovanou lvici odvezli do Nizozemska
MMA zápasník Karlos Vémola se na sociálních sítích neudržel a zveřejnil emotivní video plné ostrých slov. Tvrdí, že se až z médií dozvěděl o převozu své zabavené lvice Elzy do nizozemské zoo a nikdo mu nedal možnost se s ní naposledy rozloučit. Za postup úřady pořádně zkritizoval a obvinil je z toho, že ho chtěly cíleně potrestat.
„Dneska se krásně ukázalo, jak na ministerstvu životního prostředí pracují s prominutím lidské špíny a lidi, kterým absolutně nezáleží na welfare zvířete,“ zuří Vémola na nahrávce. „Z médií jsem se dozvěděl, že Elsu odvezli do Nizozemska, aniž by mi dali cokoli vědět, abych se s ní stihl rozloučit,“ říká zklamaně muž, který je přesvědčený, že mu to úředníci udělali naschvál. „Ani pro ni v Čechách neměli místo. I přesto, že jsme jim nabízeli několik skvělých domovů, kde ji mohli umístit, tak ji schválně odvezli do Holandska co nejdál ode mě, aby vytrestali majitele, aby potrestali mě, abych ji neviděl,“ zakončil s tím, že u něj měla skvělé podmínky.
Lvici mu úřady zabavily, protože nebyl schopný dokázat její původ. Vémola tvrdí, že ji před lety dostal od senátorky a neúspěšné prezidentské kandidátky Terezie Holovské. „Přišla paní Holovská, že má lva, kterého nemá kde ubytovat, že ho budou utrácet. Tak jsem se toho lva ujal a vybudoval jsem mu klec. Lva mi nechali, to bylo ministerstvo životního prostředí. Přišla veterina a řekla, že si musím pořídit další dva lvy,“ popsal zápasník pro Seznam Zprávy s tím, že původně další lvy chovat nechtěl. „V červnu 2020 jsem nalezla v křoví u Brodského potoka dvě novorozená polomrtvá lvíčata, která byla opuštěna v papírové krabici s nálepkou PPL. Elsa byla jedním z nich,“ potvrdila jeho verzi Holovská. „Zdálo se mi, že Elsa bude v dobrých rukou,“ tvrdila tenkrát.
Elza není první šelmou, kterou Vémolovi zabavili. Už v roce 2023 přišel o tygřici Rambu. Ani u ní nebyl schopný doložit původ, navíc měla odstraněné všechny drápy. „Po obdržení všech důležitých dokumentů a informací Krajská veterinární správa prověří odebrání všech drápů na předních končetinách tygřice Ramba. Chirurgické odstranění drápů u šelmy z jiných než zdravotních důvodů lze považovat za závažný přestupek týrání zvířete, který porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ sdělil k tomu před lety Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.