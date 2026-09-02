Spor Karlose Vémoly a jeho stále ještě manželky Lely kolem peněz a auta rozhodně nekončí. Zatímco Lela v posledních týdnech mluvila o tom, že jí Karlos neposílá dostatek peněz, zápasník nyní přišel se svou verzí. Tvrdí, že jí nabídl finanční dohodu včetně Mercedesu, který používala, ona ji ale nepřijala. „Já jsem Lele dal nabídku, která byla včetně auta, nepřijala ji a řekla, že auto nechce. Tak jsem si ho vzal,“ vysvětlil pro Super.cz. Podle něj tedy odtažení vozu nebylo žádnou mstou, ale důsledkem toho, že o něj Lela podle jeho slov neměla zájem.
Vémola Lele poslal jasný vzkaz. Já dětem koupím první poslední, tvrdí
Karlos Vémola odmítá, že by jeho děti kvůli současnému sporu s Lelou strádaly. Naopak tvrdí, že pro ně dělá maximum a neváhá jim dopřát prakticky cokoliv, po čem zatouží.
Ještě větší rozepře panují kolem výživného na jejich děti. Karlos přiznává, že Lele neposílá tolik, kolik by si představovala. Zároveň ale upozorňuje, že kromě samotného výživného hradil také vysoké náklady spojené s autem. „Dával jsem jí padesát tisíc měsíčně plus jsem platil 50 tisíc měsíčně za auto. To je dohromady 100 tisíc a ona řekla, že to je málo,“ tvrdí v rozhovoru pro Expres. Z jeho pohledu tak nejde o situaci, kdy by se o rodinu finančně nestaral. Zároveň ale připouští, že výše alimentů bude ještě předmětem dalších jednání.
Lela už mezitím podle všeho nové auto má, což Karlos komentuje poněkud smířlivě. „No tak to jí přeji hodně štěstí, že si sehnala nové auto,“ řekl s tím, že právě proto si podle svých slov původní vůz vzal. Na otázku, zda existuje šance na smír, odpověděl, že bude záležet především na Lele. „Já jsem samozřejmě připraven se o děti starat, jak nejlépe umím. Jsem otevřený jakékoliv dohodě,“ zdůraznil. Přesto z jeho slov vyplývá, že dohoda o financích zatím na stole definitivně není.
Karlos zároveň odmítá představu, že by jeho děti kvůli současnému sporu jakkoli strádaly. Jako důkaz uvádí svého šestnáctiletého syna, který se k němu nedávno přestěhoval od bývalé partnerky. „Já dětem koupím první poslední. Nestrádají,“ tvrdí a jako příklad zmiňuje i drahé dárky, které si jeho syn může přát.
Přiznává přitom, že takový přístup nemusí být vždy správný a že ho za něj kritizuje i vlastní matka. „Alimenty budeme do budoucna ještě řešit, nemá cenu se v tom teď plácat,“ uzavírá Karlos další kapitolu stále vyhrocenějšího sporu s Lelou.