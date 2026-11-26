Karlos Vémola přijel k soudu v Praze-západ v doprovodu svého advokáta Štěpána Ciprýna. Jednání se týkalo především péče o jejich tři společné děti. Lela už předem žádala o odročení kvůli nemoci svého právního zástupce, soud ale její žádosti nevyhověl. Zastupovat ji tak měl advokátní koncipient. Sama se nakonec také nedostavila a to kvůli náhlému kolapsu.
Vémola dorazil k soudu, Lela skončila na pohotovosti. Dramatický začátek rozvodové bitvy
Rozvod Karlose Vémoly a Lely Vémoly nabírá na obrátkách. Zatímco bijec ve čtvrtek 26. listopadu dorazil k soudu osobně, jeho manželka zůstala doma. Jen o den dříve totiž skončila na pohotovosti a na sociálních sítích zveřejnila fotografii z nemocničního lůžka. První soudní jednání tak provázely další komplikace a napětí mezi bývalými partnery rozhodně neutichá.
O tom, jak zle jí bylo, informovala Lela své sledující na Instagramu. Zveřejnila fotografii z nemocničního lůžka, na kterém měla zavedenou kanylu. „Včera večer jsem už musela vyhledat lékařskou pomoc na pohotovosti. Poslední dny pro mě byly velmi náročné a moje tělo už jednoduše nezvládalo,“ svěřila se. „Teď potřebuji hlavně klid, odpočinek a čas na zotavení. Někdy nás život přinutí zastavit, i když bychom chtěli zvládnout všechno…“
Vděčnost vyjádřila také svým nejbližším, kteří jí v těžké chvíli pomohli. „V této chvíli si nejvíc uvědomuji, jak vzácné je mít u sebe rodinu. Děkuji, mami a tati, že jste tu pro mě…“ napsala. V rozhovoru pro Blesk pak ještě otevřeněji popsala, co podle ní za jejím vyčerpáním stojí. „Karlos mě psychicky týrá, neustále mě bombarduje zprávami, že jsem špatná matka, která se neumí postarat o děti…“ postěžovala si.
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Karlos v minulosti prosazoval střídavou péči, zatímco Lela chtěla, aby děti trávily většinu času s ní. „Vypiplala jsem je,“ uvedla už dříve a zároveň zdůrazňovala, že si přeje, aby se jejich otec na péči o ně podílel. Neshody panují také kolem peněz. Vémola v minulosti tvrdil, že na děti platí 50 tisíc korun měsíčně a Lele nabídl dalších 30 tisíc na bydlení. Čtvrteční jednání žádnou definitivní tečku za jejich spory nepřineslo. O tom, jak bude vypadat další péče o děti, bude muset rozhodnout soud.