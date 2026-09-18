Ještě nedávno to vypadalo, že se Martin Kocián do Luneticu už nikdy nevrátí. Členové kapely tehdy mluvili jasně a dávali najevo, že jejich někdejší parťák už kráčí vlastní cestou. Teď je ale všechno jinak. Kocián znovu stane po boku Vaška Jelínka, Aleše Lehkého a Davida Škacha na jednom pódiu. Návrat se sice nekoná v plné parádě, přesto jde po letech odmítání o pořádný obrat.
Velký obrat u Luneticu! Kocián se vrací na pódium, kapela mu dala dvě písně
Dveře Luneticu pro něj byly dlouho zavřené. Martin Kocián se přesto nevzdával a o návratu ke kapele mluvil opakovaně. Teď se mu podařilo pootevřít alespoň malou škvíru.
Kocián s dřívějšími parťáky vystoupí v říjnu v O2 Universu. „My jsme se s Martinem domluvili, že dá dvě pecky, tak bychom to takhle rádi dodrželi,“ prozradil Vašek Jelínek. Důvodem omezeného vystoupení podle něj není neochota pustit Kociána zpět do kapely, ale hlavně praktické důvody. Martin už s nimi dlouho kompletní program neabsolvoval a Lunetic má připravené taneční choreografie. „Myslím, že by se to asi ani nestihlo takhle zkompletizovat,“ vysvětlil Vašek.
Sám Kocián bere možnost znovu se objevit s Luneticem jako malou naději. „Já jsem za to rád. Je to taková vlaštovka,“ přiznal. Zároveň má ale v současnosti ještě jednu velkou starost. Připravuje se na zápas s Martinem Feninem, a tak by podle vlastních slov kompletní návrat k Luneticu jednoduše časově nezvládl. „Buď bych prohrál u fanoušků v Clashi, nebo u fanoušků v Luneticu,“ zavtipkoval v rozhovoru pro iDnes.cz.
Ještě nedávno přitom zněla slova členů kapely úplně jinak. Vašek v podcastu Agáty Hanychové otevřeně přiznával, že se mu Kocián čas od času ozve, nebo dokonce zazvoní u domu. „Furt má ty velké plány… To už ale nejde, vydal se jinou cestou,“ uvedl tehdy. Kapela si podle něj zvykla na klid a pohodu, kterou má bez někdejšího člena, a o návrat zpět k původnímu fungování nestojí.
Mnohem ostřeji se vyjádřil Aleš Lehký. Kocián podle něj během společných let dostal řadu šancí. „Šancí dostal hodně. Někdy odešel sám, jen před sedmi lety jsme ho vyhodili a od té doby se furt snaží nějak vrátit,“ řekl. Zároveň dodal, že způsob, jakým dnes Kocián žije a co dělá, už podle něj do fungování Luneticu nezapadá. „My už jsme jinde,“ prohlásil.
Teď se ale po letech přece jen otevírá malá skulina. Dvě písničky nejsou návratem do kapely, ale po všech předchozích odmítnutích jde o moment, na který Kocián dlouho čekal. Zda se z této „vlaštovky“ někdy stane skutečný comeback nebo pokus zase ztroskotá na Kociánově nespolehlivosti, zatím zůstává ve hvězdách.