Reklama
Reklama
Reklama

Velké zklamání Ewy Farne: Na Andělech měla dvě šance, domů ale odešla s prázdnou

Ewa FarnaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Hudební ceny Anděl letos přinesly pro fanoušky Ewy Farne nečekané zklamání. Zpěvačka byla ve hře hned ve dvou kategoriích, ani jednu z nominací ale nakonec neproměnila. Ze slavnostního večera tak odcházela bez sošky, i když pozornost stejně přitáhla.

Reklama

Letošní hudební ceny Anděl přinesly moment, který řadu fanoušků Ewy Farne překvapil. Zpěvačka sice do večera vstupovala se dvěma nominacemi, nakonec ale neproměnila ani jednu z nich a zůstala bez ocenění.

Pro mnohé bylo nečekané už to, že se její jméno vůbec neobjevilo v kategorii nejlepší zpěvačka. V té nakonec uspěla Klára Vytisková. Naděje fanoušků se tak upínaly alespoň k dalším dvěma nominacím, v nichž Farna figurovala. S Calinem byla nominovaná za skladbu Ať je klid v kategorii Společný projekt. Stejná píseň jí přinesla šanci i v kategorii videoklip, na němž spolupracovala s režisérem Tomášem Fialou. Během slavnostního večera se ale ukázalo, že ani v jednom případě z toho soška nebude.

Cenu za nejlepší společný projekt si odnesli James Cole, vlastním jménem Daniel Ďurech, a rapper Idea, tedy Josef Změlík, za skladbu Done. V kategorii videoklip pak uspěl Jáchym Kovář, známý jako Yasha 96. Na Ewu Farnou tak tentokrát žádná výhra nezbyla.

Reklama
Ewa Farna
Ewa Farna na slavnostním večeru zaujala výrazným modelem v podobě červených šatů z vlněného double crepu. Róba nesla rukopis slovenského návrháře Borise Kráľe a působila elegantně, sebevědomě i nepřehlédnutelně. Výrazná barva spolu s čistým zpracováním podtrhla její výrazný styl a na červeném koberci ji rozhodně nešlo přehlédnout.
Přesto rozhodně neodcházela jako někdo, kdo by večer protrpěl. Naopak bylo vidět, že si slavnostní atmosféru užívá.

VIDEO: Moje tělo bylo propíráno bulvárem, byla to šikana. Jsem propagátor normálnosti, říká Farna

Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky. Přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Blesk.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama