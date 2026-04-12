Velké zklamání Ewy Farne: Na Andělech měla dvě šance, domů ale odešla s prázdnou
Hudební ceny Anděl letos přinesly pro fanoušky Ewy Farne nečekané zklamání. Zpěvačka byla ve hře hned ve dvou kategoriích, ani jednu z nominací ale nakonec neproměnila. Ze slavnostního večera tak odcházela bez sošky, i když pozornost stejně přitáhla.
Pro mnohé bylo nečekané už to, že se její jméno vůbec neobjevilo v kategorii nejlepší zpěvačka. V té nakonec uspěla Klára Vytisková. Naděje fanoušků se tak upínaly alespoň k dalším dvěma nominacím, v nichž Farna figurovala. S Calinem byla nominovaná za skladbu Ať je klid v kategorii Společný projekt. Stejná píseň jí přinesla šanci i v kategorii videoklip, na němž spolupracovala s režisérem Tomášem Fialou. Během slavnostního večera se ale ukázalo, že ani v jednom případě z toho soška nebude.
Cenu za nejlepší společný projekt si odnesli James Cole, vlastním jménem Daniel Ďurech, a rapper Idea, tedy Josef Změlík, za skladbu Done. V kategorii videoklip pak uspěl Jáchym Kovář, známý jako Yasha 96. Na Ewu Farnou tak tentokrát žádná výhra nezbyla.
Přesto rozhodně neodcházela jako někdo, kdo by večer protrpěl. Naopak bylo vidět, že si slavnostní atmosféru užívá. Pozornost na sebe ostatně strhla i svým outfitem. Na červeném koberci zaujala výraznými červenými šaty z vlněného double crepu, které navrhl slovenský designér Boris Kráľ.