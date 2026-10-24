Veronika Jeníková, kterou si diváci pamatují jako Evičku Tričko z filmu Bony a klid nebo sestřičku Vendulku z Ordinace v růžové zahradě, se ani po šedesátce nevzdává herecké práce. Stále vystupuje ve Strašnickém divadle, kde se objevuje mimo jiné v komedii Na každého se jednou usměje nebo v představení věnovaném spisovateli Jaroslavu Haškovi.
Velké trápení Veroniky Jeníkové. Nemocnou maminku sama nezvedne ani z postele
Herečka Veronika Jeníková prožívá období plné starostí i rodinných radostí. Její maminka potřebuje nepřetržitou odbornou péči, a proto žije ve specializovaném zařízení. Herečka za ní pravidelně dochází a zároveň si užívá roli dvojnásobné babičky. Velkou radost jí nedávno udělala roční vnučka Natálka, která před jejíma očima udělala první krůčky.
Mnohem více než pracovní povinnosti však její každodenní život v současnosti ovlivňuje péče o stárnoucí maminku. Po smrti otce se herečka snažila mamince pomáhat, jak jen bylo možné. Nakonec ale rodina musela přijmout skutečnost, že domácí péče už nestačí.
Péče o maminku byla nad její síly
Maminka Veroniky Jeníkové nyní žije v pečovatelském zařízení, kde má zajištěnou potřebnou odbornou pomoc. Herečka přiznává, že rozhodnutí svěřit ji profesionálům jí nakonec přineslo velkou úlevu. „Maminka je v pečovatelském domě, protože už nebylo v našich silách se o ni postarat v domácím prostředí. Je to výborný pečovatelský dům a je tam o ni krásně postaráno, takže jsem se uklidnila,“ svěřila se.
Péče o člověka, který ztratil soběstačnost, totiž podle ní vyžaduje nejen obrovské množství času, ale také fyzické síly a odborné znalosti. Sama už například nedokáže maminku přesunout z postele na invalidní vozík. „Já maminku ani nezvládnu posadit z postele na vozík. S tím mi musí pomáhat dvě pečovatelky. Zkrátka je to, jak to je. Člověk se ale vlastně uklidní, že to není na něm, protože jsme přece jen pečovatelé amatéři,“ vysvětlila.
Přestože už maminka nebydlí doma, Jeníková na ni rozhodně nezapomíná. Pravidelně ji navštěvuje a osobně se zajímá o její stav. Důležité pro ni je především vědomí, že je maminka v dobrých rukou a dostává veškerou potřebnou péči.
Kvůli péči o druhé se dokonce pustila do studia medicíny
Málokdo přitom ví, že Jeníková měla svého času blízko k tomu, aby se zdravotnictví věnovala také profesně. Během pandemie covidu úspěšně složila přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a začala studovat všeobecné ošetřovatelství. Původně si představovala, že získá především praktické znalosti pro péči o seniory a nemocné. Realita ji však překvapila.
„Myslela jsem si, že nás tam budou učit, jak pečovat o staré lidi, třeba i o ty v pečovatelských domech. Najednou to ale byla latina a tak dále. Takže jsem to, i kvůli péči o vlastní rodiče, vzdala,“ popsala. Náročná výuka anatomie a dalších medicínských předmětů přitom nebyla jediným důvodem. Během povinných praxí se obávala také nákazy covidem, kterou by mohla přenést na své rodiče. Studium proto nakonec ukončila, na zkušenost ale vzpomíná ráda.
Největší radost jí dělají vnoučata
Vedle starostí o maminku má herečka také krásný důvod k úsměvu. Je totiž dvojnásobnou babičkou a její rodina se nedávno rozrostla o další holčičku. Zatímco vnukovi Davidovi je už pět a půl roku, dcera Kamila jí udělala radost roční Natálkou. A právě u jednoho z nejdůležitějších okamžiků vnuččina dětství měla Jeníková možnost být osobně. „Mám vnučku. Vnoučkovi Davidovi už je pět a půl a dcera Kamila má roční dceru Natálku. Takže jsme se rozrostli o holčičku. Teď udělala první krůčky. Měla jsem z toho radost, protože jsem u toho byla,“ pochlubila se šťastná babička.
Přestože stále vystupuje v divadle a občas vyráží na zájezdová představení, na rodinu si čas najít dokáže. Zatím však není babičkou na plný úvazek. „Davídek chodí do školky a dcera je s malou doma, takže jsem taková příležitostná babička zatím. Doufám ale, že mě budou ještě třeba potřebovat víc v budoucnu,“ dodala s úsměvem.