Velkou životní novinku oznámil Yemi A.D., který se už brzy stane otcem. Společně se svým partnerem Richem se na příchod vytouženého potomka připravují už delší dobu a nyní se pochlubili prvními snímky těhotenství. Miminko je podle Yemiho v devatenáctém týdnu a na svět by mělo přijít letos v zimě. Pro známého choreografa jde o splnění velkého životního přání, o kterém už v minulosti několikrát mluvil.
Velká novinka u Yemiho A.D. S partnerem čekají dítě, pomáhá jim náhradní matka
Yemi A.D. dlouho toužil po vlastní rodině a nyní se jeho velký sen začíná naplňovat. Choreograf se pochlubil velmi osobní novinkou, která do jeho života přinese zcela novou roli. Společně s partnerem už odpočítávají týdny do chvíle, kdy se stanou rodiči.
„Ještě nedávno to byla jen hrstka buněk v misce, vyfocená pod mikroskopem. Tento týden už jsou tam prstíky, lokty a vlastní názor na to, že má být miminko v klidu,“ napsal Yemi na sociální sítě. Přiznal také, že s Richem po dítěti toužili několik let. Cesta k němu ale podle jeho slov nebyla vůbec jednoduchá. „Nechápali jsme, kolik lidí je potřeba,“ popsal s tím, že jim pomáhali embryologové, právníci, agentury i zdravotní sestry. Největší poděkování ale věnoval ženě, která jejich dítě odnosí jako náhradní matka.
Dvojice se nyní podělila také o velmi osobní fotografie. Nechybí mezi nimi první snímek jejich budoucí rodiny, embryo zachycené čtyřsetnásobným zvětšením ani pozitivní těhotenský test. „Dvě čárky na testu, ten nejstarší a nejobyčejnější zázrak, a přesto jsme oba plakali,“ svěřil se dojatý Yemi. S partnerem už navíc připravují nový domov v Brooklynu. Pořídili si tam byt s pokoji, které zatím nepotřebují, ale jak sami přiznávají, brzy se jim budou hodit.
Pro Yemiho jde o další výraznou životní kapitolu. Český choreograf s nigerijskými kořeny se prosadil také v zahraničí, spolupracoval například s Kanye Westem a v roce 2022 byl vybrán mezi umělce, kteří se měli vydat na soukromou misi kolem Měsíce. Už před lety přitom přiznal, že rodina a vlastní dítě patří mezi jeho velká přání. Nyní se jeho sen konečně stává skutečností. „Tuto zimu se staneme rodiči. Modlitby vítány,“ napsal Yemi ke svému oznámení