Práce ho baví, doma má manželku Evu Adamczykovou a malého syna Kryštofa a právě rodina se pro něj stala bodem, kolem kterého se točí většina ostatních rozhodnutí. „Vlastně mi nic moc nechybí. Fakt mám hodně ten svůj život postavenej kolem tý rodiny. Ta je pro mě hodně důležitá a moc dobře funguje,“ přiznává herec Marek Adamczyk.
Vedle úspěšné Evy necítí potřebu soupeřit. Adamczyk řekl, proč mu tradiční role muže nedává smysl
Zvenčí působí Marek Adamczyk jako muž, kterému se podařilo najít rovnováhu mezi prací, rodinou a vlastním klidem, sám ale přiznává, že cesta k ní vedla přes odmítnuté role, změnu priorit i nové zkušenosti, které přišly s manželstvím a narozením syna.
Promítlo se to i do jeho kariéry. V poslední době odmítl několik větších rolí a místo nich přijal menší projekty, které mu dovolují být více doma. A nijak zvlášť toho nelituje. „Ty větší věci jsem odmítnul, ale ty menší, co mi nabídli, tak jsem přijal,“ popisuje s tím, že má dnes vlastně ideální kombinaci. Na natáčení si zajede práci užít a po krátké době se zase vrátí k rodině.
Kvůli rodině nemusí honit každou roli
Velkou roli v tom podle něj hraje i fakt, že jeho žena není finančně závislá na jeho příjmech. Eva Adamczyková má vlastní úspěšnou sportovní kariéru a Adamczyk otevřeně říká, že právě díky tomu nemusí přijímat práci jen proto, aby naplnil tradiční představu o muži jako hlavním živiteli rodiny.
„Eva nepotřebuje živit, což je dost důležitá část tý rovnice,“ říká. Kdyby věděl, že je zabezpečení celé domácnosti pouze jeho odpovědností, možná by se podle svých slov rozhodoval jinak. „Mám prostě ženu, která se dokáže úplně v pohodě uživit sama,“ dodává. Právě proto mu přijde zbytečné hnát se za penězi za každou cenu. „Reálně ten můj čas a ta energie bude mnohem lepší, když ji budu dávat do tý rodiny.“
Neznamená to přitom, že by se vedle úspěšné olympioničky cítil upozaděný. „Ona má tu kariéru, má tu svoji práci, já jí dávám prostor, aby ji mohla rozvíjet, a ona zase dává prostor mně,“ vysvětluje. Představu, že by se musel kvůli Evě výrazně obětovat, odmítá.
Setkání s Evou změnilo jeho život
Sám přiznává, že právě vztah s Evou znamenal v jeho osobním životě zásadní zlom. Před jejich seznámením zažíval i období, kdy se spokojený necítil. „Od tý doby, co jsem potkal Evku, tak tohle funguje dobře,“ říká jednoduše.
Možná právě proto dnes nevěří na příliš striktní rozdělování mužských a ženských rolí. Podle něj může existovat nějaký tradiční model vztahu, realita konkrétní dvojice je ale vždy mnohem složitější. „Přijde mi absurdní to, že někdo se drží nějakýho modelu, kterej je dejme tomu univerzální,“ říká. Ve chvíli, kdy člověk žije s konkrétním partnerem, je podle něj mnohem důležitější komunikovat a zjistit, co funguje právě jim dvěma, než se odvolávat na to, „že máme přece nějaký role a toho se musíme držet“.
Dítě může vztah rodičů nenápadně rozebrat
Narození syna Kryštofa pak jejich vztah postavilo před novou zkoušku. Adamczyk říká, že už předem přemýšlel nad tím, co příchod dítěte s partnerským životem udělá. Největší riziko viděl v tom, že se rodiče začnou soustředit výhradně na potomka a přestanou fungovat jako pár.
„To, co měli úplně k dispozici, ten čas pro sebe, přestane existovat a oni si ho musej nějakým způsobem uměle vytvořit, protože bez něj ten vztah začne erodovat,“ popisuje. S Evou se proto snaží vědomě hlídat, aby jejich partnerský život nezmizel pod nánosem každodenní péče o dítě. Pomáhají i obyčejné společné večery nebo chvíle jen ve dvou. „Aby ten vztah furt byl živý,“ shrnuje.
Zároveň si uvědomoval, že pro ženu představují první měsíce po narození dítěte obrovskou změnu. Jeho rolí podle něj nebylo partnerce vysvětlovat, jak by měla novou situaci zvládat, ale být vedle ní. „Je to jenom, že tam pro ni jste,“ říká a mluví o potřebě přijmout její emoce a snažit se jí období co nejvíce ulehčit.
Láska k synovi nepřišla jako blesk z čistého nebe
Otevřeně mluví také o tématu, o kterém rodiče často hovoří mnohem opatrněji – vztah k dítěti se podle něj nemusí objevit během jediné sekundy po porodu.
„Narodí se to dítě a je to prostě tvor, ke kterýmu máte vztah, ale velmi jednoduchej,“ popisuje. Skutečná blízkost podle něj přichází postupně, jak se dítě začíná projevovat a vzniká mezi ním a rodičem konkrétní vztah. „Pak až když se začne víc a víc projevovat, tak se to buduje.“ Dnes už je prý všechno úplně jiné než ve chvíli, kdy se s Evou dívali na novorozeného syna a říkali si: „Tak to je ono.“
Ani na výchovu si nechce vytvořit dokonalý manuál. Přestože si o rodičovství čte a zajímá se například o respektující přístup, rychle pochopil, že žádná metoda se nedá dodržovat bezvýhradně. Důležité je podle něj dítěti dávat hranice, ale současně přijímat jeho emoce.
A zároveň si od celého rodičovského snažení drží zdravý odstup. „Moje oblíbená poučka je, že tyhle všechny věci, když se povedou třeba ze třetiny, tak je to velkej úspěch,“ směje se. „Takže já na sebe nekladu zas tak velký nároky.“