Letos 29. června by Daniel Nekonečný oslavil nedožité 60. narozeniny. Zpěvák, showman a nepřehlédnutelný „král rozkoše“ patřil k lidem, které si nešlo splést. Žlutá barva, třpytky, peří, exotická zvířata, karnevalová nálada a energie, která působila, jako by nikdy neměla dojít. Kdo ho někdy viděl na pódiu nebo v televizi, možná si kladl stejnou otázku: byl takový opravdu, nebo šlo jen o dokonale promyšlenou roli?
Věčný mejdan Daniela Nekonečného měl temné zákulisí. Nemoc tajil, tělo našli až po třech dnech
Daniel Nekonečný by letos oslavil šedesátiny. Nepřehlédnutelný showman celý život rozdával radost, barvy a energii, za karnevalovou maskou se ale skrýval i osamělý konec, nemoci a výčitky ženy, která s ním prožila devatenáct let.
Nekonečný se sám stylizoval do člověka, který má druhým přinášet radost. Tvrdil, že jeho posláním je přebírat „úřad slunce“ ve chvíli, kdy je zamračeno, rozdávat dobrou náladu a hladit duše těch, kteří touží po lásce a štěstí. S oblibou tomu říkal DNA, tedy Daniel Nekonečný Afrodiziakum.
Jeho životní filozofie byla v podstatě jednoduchá: neztrácet čas smutkem tam, kde to není nutné. „Máme tady zájezd all inclusive, který je přesně vyměřený na počet roků, dní, vteřin a nikdo nedostane ani o chlup navíc. Bylo by mrzuté, kdybychom i pár hodin prosmutnili třeba kvůli prkotinám. To přece za to nestojí. Nikdo a nic nestojí na světě za to, abychom se pro něj trápili. Pokud nejde o život, tak nejde o nic,“ řekl Nekonečný.
Z Boskovic až ke karnevalu na pódiu
Narodil se v Boskovicích jako Daniel Konečný. Už od dětství měl rád pozornost a přirozeně vyčníval z davu. Po škole zamířil na DAMU, kam byl přijat, jenže po dvou letech studium opustil. Než se prosadil v hudbě, vyzkoušel řadu zaměstnání, která k jeho pozdější image působí skoro neuvěřitelně. Pracoval mimo jiné v porodnici a živil se také jako hrobník.
Na hudební scéně začínal ve skupině Laura a její tygři. Největší pozornost ale získal až s kapelou Šum svistu, kterou založil v roce 1990. Právě tehdy se naplno zrodil fenomén Daniel Nekonečný. Jeho koncerty připomínaly brazilský karneval, show plnou tance, barev, ohně a přehnaných gest, která k němu neodmyslitelně patřila.
Pro Nekonečného nebyla extravagance jen kostým na pódium. Žlutá barva, peří, radost, afrodiziakální energie a neustálá potřeba bavit okolí byly součástí světa, který si kolem sebe vybudoval. Každý den se snažil proměnit v oslavu. Každý den pro něj měl být mejdan.
Láska, která trvala devatenáct let
Za pestrou fasádou showmana ale existoval i soukromý život, o němž se mluvilo méně. Jeho dlouholetou partnerkou byla Zuzana Kardová, s níž žil devatenáct let. Do vztahu si přivedla dceru Terezu, kterou Nekonečný přijal za svou a miloval ji jako vlastní.
Se Zuzanou plánovali i svatbu. Jenže zpěvák měl tolik práce, že se obřad stále odkládal, až k němu nakonec nikdy nedošlo. Pět let před jeho smrtí se rozešli, přesto zůstali v kontaktu a bydleli nedaleko od sebe.
„Prostě už toho na mě bylo moc. Odstěhovala jsem se asi kilometr od místa, kde bydlel, a byli jsme neustále v kontaktu. Teď toho lituji, asi jsem se měla vrátit a být s ním, třeba by se to nestalo,“ uvedla Kardová.
Po rozchodu žil Daniel Nekonečný sám v pronajatém domku v pražských Řeporyjích. Právě tam byl v březnu 2019 nalezen bez známek života. Tělo bylo objeveno ve vaně a podle tehdejších informací tam leželo zhruba tři dny. Policie cizí zavinění vyloučila.
Nemoc, kterou před veřejností tajil
Krátce po jeho smrti se objevila řada spekulací. Zuzana Kardová ale odmítla, že by za jeho odchodem stály drogy. „Drogy v tom určitě nebyly. Byla jsem s ním devatenáct let a neviděla jsem u něj nic… Mrzí mě, že nežije. Neměla jsem od něj odcházet,“ řekla pro Expres.cz zpěvákova bývalá přítelkyně.
Podle Kardové zpěvák dlouhodobě trpěl epileptickými záchvaty, o kterých veřejnost nevěděla. Tvrdila také, že nedbal rad lékařů a předepsané léky neužíval. Nevyloučila ani vliv alkoholu, který si oblíbený showman podle ní rád dopřával.
V době bezprostředně po úmrtí policie bližší okolnosti nekomentovala. „Žádné nové informace nejsou k dispozici, výsledky pitvy zatím nemáme,“ řekla tehdy iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Zoulová. Později se jako příčina smrti uváděl infarkt myokardu. Nekonečnému bylo pouhých dvaapadesát let.
Rozloučení přesně v jeho stylu
Poslední rozloučení s Danielem Nekonečným se neslo v duchu, který by si zřejmě sám přál. Nebylo tiché ani usedlé. Zpívalo se, tančilo a smutek se mísil s karnevalovou energií, která k němu patřila celý život.
A ani pohřeb se neobešel bez nadsázky a okázalosti. V krematoriu se navzdory zákazu pohřebního ústavu objevila i pyrotechnika. Jako by se jeho blízcí snažili dodržet pravidlo, kterým se řídil celý život: dokud to jde, má se slavit.
Daniel Nekonečný po sobě nezanechal jen písně a vzpomínky na excentrická vystoupení. Zanechal i obraz člověka, který se rozhodl udělat ze života show. Ať už byl na pódiu, v televizi, nebo mezi přáteli, působil jako někdo, kdo se snažil rozsvítit místnost dřív, než se v ní stihne setmít.