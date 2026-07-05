Filmový festival v Karlových Varech se sice nejvíc třpytí večer na červeném koberci, skutečný festivalový život se ale odehrává i mimo záři reflektorů. Známé tváře tu během dne potkáte na kolonádě, u kávy, na obědě, při cestě na koncert nebo jen při obyčejné procházce městem. Právě v těchto chvílích si festival užívají mnohem uvolněněji než před objektivy fotografů.
Večer bohyně Varů, přes den k nepoznání. Poznáte slavné bez rób, líčení a dokonalých póz?
Karlovy Vary nejsou jen červený koberec, róby a slavnostní premiéry. Festival má i svou civilnější tvář, kdy se známé osobnosti procházejí po městě, posedávají u kávy nebo čekají v davu jako běžní návštěvníci. Bez make-upu, večerních šatů a velkého stylingu je ale někdy poznáte jen stěží.
Jenže poznat celebritu mimo slavnostní róbu, profesionální make-up, účes a dokonale promyšlený styling nemusí být vůbec jednoduché. Mnohé známé osobnosti ve Varech přes den splývají s davem. Vymění večerní šaty za džíny, sako za mikinu, výrazné líčení za sluneční brýle a místo pózování si dopřávají trochu klidu. A právě tehdy se ukazuje, že i hvězdy, které večer budí pozornost celého sálu, si přes den chtějí festival užít jako obyčejní návštěvníci.
Anna Geislerová zvolila černý ležérní komplet s volnější siluetou, pohodlné mokasíny, výrazné sluneční brýle a světlou crossbody kabelku.
Veronika Žilková tentokrát nepózuje na červeném koberci ani v dokonale připraveném festivalovém stylingu, ale splývá s ostatními návštěvníky za zábranami. Čeká totiž, až se veřejnosti ukáže hollywoodská legenda Dustin Hoffman. Ve žluté bundě, s mobilem v ruce a úsměvem na tváři působí jako běžná fanynka, která si chce slavný moment uchovat stejně jako všichni kolem.
Karlovarská atmosféra k tomu přímo vybízí
Dopolední káva, sklenka na zahrádce, pomalá chůze po kolonádě, zastávka u pramenů, koncert pod širým nebem nebo neformální setkání s přáteli patří k festivalu stejně jako premiéry a večírky. Rozdíl je jen v tom, že zatímco večer celebrity září v plné parádě, přes den je člověk může snadno minout bez povšimnutí.
A možná právě v tom je kouzlo Varů. Slavní tu na chvíli odkládají roli hvězd a stávají se součástí festivalového ruchu. Bez velkých gest, bez dokonalého nasvícení a často i bez toho, aby je okolí okamžitě poznalo. Kdo se tedy během festivalu dobře rozhlíží, může na kolonádě zahlédnout tvář, kterou večer zná z červeného koberce. Jen v mnohem civilnější, přirozenější a možná i zajímavější podobě.