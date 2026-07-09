Ačkoliv David Gránský patří mezi vyhledávané tváře televizních obrazovek, existují nabídky, na které by nepřistoupil ani v případě, že by byly sebelepší. Redakci Žena.cz přiznal, že už dostal nabídky na účast v pořadech, jako jsou Survivor nebo Zrádci. Jeho odpověď však byla jasná a zamítavá.
Ve Zrádcích ani Survivoru Davida Gránského neuvidíte. Pravý důvod vás dostane do kolen
Oblíbený herec David Gránský se na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech objevil v plném pracovním nasazení. I když si do lázeňského města přijel podle svých slov trochu odpočinout od otcovských povinností, jeho srdce i myšlenky zůstávají u dvou synů. Právě kvůli nim se rozhodl učinit zásadní kariérní rozhodnutí a odmítat projekty, které by ho od rodiny odvedly na příliš dlouhou dobu.
„Řekl jsem, že určitě nemůžu, protože moje Achillova pata jsou moje děti,“ vysvětlil herec s tím, že dlouhodobá odloučení jsou pro něj osobně velmi obtížná. Právě kvůli rodině nyní spoustu zajímavých pracovních nabídek odmítá, protože čas strávený se svými syny považuje za nenahraditelný.
Nečekané volno díky změnám v Talentu
Přesto je letošní rok pro Davida v něčem výjimečný. Zatímco v předchozích letech trávil hodně času na cestách, zejména kvůli natáčení show Česko Slovensko má talent v Bratislavě, letos se situace změnila. „Letos Talent není, protože pan Prachař nám zdrhnul do Superstar, takže bez něj Talent dělat nemůžeme,“ prozradil se smíchem Gránský.
Díky této pauze ale může být mnohem více doma a užívat si svého druhého syna, kterému je teprve půl roku. Jako otec se prý snaží být vtipný a děti rád rozmazluje, ale když je potřeba, umí být prý i přísný.
Z Varů rovnou k plínkám
I když si David původně plánoval v Karlových Varech trochu „oddechnout“ a užít si společenský život, realita dvojnásobného otce ho rychle dostihla. Pracovní program měl sice nabitý, ale rodinné povinnosti dostaly přednost. Jak sám říká, je „strašně pro rodinu“, a i když jsou pro něj krátké pracovní úniky osvěžením, nejraději se vrací domů.
Zdroj: Autorský text