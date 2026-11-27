Po sedmi letech od smrti milovaného manžela Václava Postráneckého se jeho vdova, Helena Postránecká rozhodla pro zásadní krok. Urna s jeho ostatky se stěhuje z pražského Vinohradského hřbitova do Říčan, kde spolu manželé dlouhá léta žili. Než pro něj rodina připraví nové místo posledního odpočinku, má vdova svého Vaška znovu doma. A to přímo v jeho pracovně.
Vdova po Postráneckém vyzvedla jeho ostatky z hrobu. Vaška má teď doma v pracovně
Helena Postránecká už nechtěla, aby jí milovaný Václav ležel tak daleko. Cestu na pražský hřbitov přestávala zvládat, a tak se rozhodla pro velkou změnu. Teď má svého muže znovu nablízku.
Důvodem stěhování je především vzdálenost. Pro Helenu už je podle svých slov cesta do Prahy nad její síly. Důvodů je ale víc. V Říčanech žije nejen pna, ale i jejich syn a nově se do okolí přestěhovala také dcera s rodinou. „Říkali jsme si, že by bylo fajn Václava, který byl v hrobě sám, přestěhovat z Vinohradského hřbitova k nám. Já už tu cestu do Prahy také moc nedávám a takhle ho budeme mít u sebe a děti navíc kolem táty budou jezdit denně do práce,“ vysvětlila Helena deníku Aha!.
Než bude nové místo na hřbitově připravené, má herec trochu netradiční přechodné útočiště. Jeho urna se totiž nachází přímo v domě, kde s Helenou prožil velkou část života. A ne jen tak někde! Vdova ji umístila do pracovny, kterou měl její muž tolik rád. „Teď mám Vaška zase doma. Je v teplíčku v pracovně, kde tak rád psal svoje scénáře a paměti, které nikdy nedokončil a skončily v šuplíku. Myslím, že to tam dopisuje,“ svěřila se s dojetím.
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Novým místem posledního odpočinku bude hřbitov v Říčanech. „Je malý a je to tam všechno zelený,“ popsala. Rodina navíc nechala převézt také náhrobek s dojemným nápisem „S tebou nás bavil svět“. Připomíná tak jednu z rolí, díky níž si herce zamilovaly celé generace diváků. Helena se na změnu těší i kvůli blížícím se Vánocům. „Jsem moc ráda, že jsme to takhle vymysleli. Vánoce alespoň oslavíme zase všichni společně,“ uzavřela spokojeně.