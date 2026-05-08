Poslední rozloučení s Janem Potměšilem (†60) se neslo v tiché, důstojné a velmi dojemné atmosféře. Uznávanému herci, který pro mnoho lidí zůstává také jedním ze symbolů listopadu 1989, přišly dát sbohem desítky blízkých, přátel i kolegů z uměleckého světa. Obřad se konal v úterý 28. dubna a ukázal, jak silnou stopu po sobě Potměšil zanechal nejen na jevišti a před kamerou, ale také v životech lidí kolem sebe.
Vdova po Janu Potměšilovi promluvila po pohřbu. Důstojné rozloučení jí pomohlo zvládnout první šok
Poslední rozloučení s Janem Potměšilem se neslo v dojemné atmosféře plné úcty, květin a vzpomínek. Do Týnského chrámu dorazily desítky jeho blízkých, kolegů i přátel. Pro hercovu manželku Radku a syny byl obřad bolestný, zároveň jim ale podle jejích slov pomohl zvládnout první šok po jeho odchodu.
Mezi smutečními hosty nechyběla hercova manželka Radka Potměšilová, která dorazila se syny. Právě pro nejbližší rodinu byly chvíle loučení pochopitelně nejtěžší. V první řadě usedla také někdejší Potměšilova láska Bela Schenková. Hold zesnulému herci přišla vzdát i řada známých osobností, například Eva Holubová, Ilona Svobodová, Jitka Čvančarová nebo Vojtěch Dyk s manželkou.
Pro Radku Potměšilovou bylo rozloučení nejen bolestné, ale zároveň i nesmírně důležité. Později popsala, jak silně na ni zapůsobila atmosféra celého dne. „Týnský chrám plný slunce, květin, naděje a lásky a Brožíkova síň, kde se do kondolenčních knih podepsali snad všichni, od Honzových spolužáků ze základní školy až po kolegy!“ napsala v dopise, kterým děkovala za pomoc při organizaci pohřbu.
Smrt milovaného manžela rodinu hluboce zasáhla
Právě možnost rozloučit se s ním důstojně a obklopeni lidmi, kteří ho měli rádi, jim ale podle vdovy pomohla zvládnout první nejtěžší chvíle po jeho odchodu. „Moc děkujeme, nikdy bychom nebyli schopni něco takového sami zařídit. Zároveň nám to pomohlo zvládnout ten první šok po Honzově odchodu,“ dodala Radka Potměšilová.
Velký význam pro ni měla také slova bývalého litoměřického biskupa Jana Baxanta, který o Janu Potměšilovi během obřadu promluvil s úctou, laskavostí a pochopením. Jeho projev se stal jedním z momentů, které dodaly smutečnímu rozloučení nejen vážnost, ale i naději.
Jan Potměšil odešel příliš brzy, ale podle reakcí těch, kteří se s ním přišli rozloučit, zůstane v paměti jako výjimečný herec, statečný člověk a osobnost, která dokázala inspirovat svou tvorbou i životním postojem.