Patřil k hudebníkům, kteří si dlouhá léta dokázali pečlivě chránit soukromí. Na veřejnosti působil klidně, vyrovnaně a jeho jméno se prakticky neobjevovalo v souvislosti se skandály. Za zdánlivě poklidným rodinným životem se ale odehrával mnohem složitější příběh. Ještě v době, kdy byl ženatý se svou první manželkou Alenou, už měl vztah s o sedmnáct let mladší Miluší. Ta mu porodila syna Benjamina.
Vašo Patejdl žil dlouhé roky dvojí život. Vedle manželky měl o 17 let mladší partnerku i syna
Vašo Patejdl působil navenek jako klidný muž bez skandálů, jeho soukromí ale bylo mnohem složitější. Vedle více než třicetiletého manželství s Alenou prožíval paralelní vztah s o sedmnáct let mladší Milušou, se kterou měl syna. Až po letech otevřeně přiznal, že takový život už dál nezvládal.
Legendární zpěvák, skladatel a jeden ze zakladatelů skupiny Elán by 10. října oslavil 72. narozeniny. Narodil se v roce 1954 v Karlových Varech, dětství už ale prožil v Bratislavě, kam se jeho rodina přestěhovala. Právě slovenská metropole se později stala místem, kde začala jeho výrazná hudební kariéra.
Hudba pro něj přitom znamenala obrovské pracovní nasazení, které se promítalo i do rodinného života. Se svou první ženou Alenou se znal už ze školy. Vzali se po vysoké škole a společně vychovali dva syny, Vaša a Roba. Jejich manželství trvalo více než třicet let.
S odstupem času Patejdl otevřeně přiznával, že rodině nedokázal věnovat tolik pozornosti, kolik by potřebovala. Koncertování, nahrávání, komponování i další projekty mu zabíraly většinu času a velká část péče o domácnost zůstávala na jeho ženě. „Když jsem chtěl dělat muziku na sto procent, nemohl jsem být zároveň dobrým otcem,“ přiznal později. Navenek přitom jejich dlouhé manželství nevzbuzovalo velkou pozornost a nic nenasvědčovalo tomu, že by se rodinné poměry měly dramaticky změnit. Ve skutečnosti už ale Patejdl nějakou dobu žil ve dvou vztazích současně.
Dvojí život už dál nezvládal
Do jeho života vstoupila o sedmnáct let mladší Miluša. Nešlo přitom pouze o krátkou epizodu. Vztah pokračoval a dvojici se narodil syn Benjamin. Patejdl se tak ocitl mezi dvěma rodinami, což později sám označil za dlouhodobě neudržitelnou situaci. „Žil jsem v paralelním vztahu a po nějaké době jsem pochopil, že takhle to dál nejde. Jinak bych se z toho zbláznil,“ popsal bez příkras.
Právě od něj podobné přiznání mnohé překvapilo. V rámci Elánu byl vnímán jako jeden z nejklidnějších členů a svůj osobní život si dlouho držel stranou pozornosti médií. O komplikované situaci podle něj věděli i kolegové z kapely, do vzájemného soukromí si ale nezasahovali. Dvojí život nakonec skončil rozvodem. Manželství s Alenou bylo ukončeno v roce 2014, po více než třech desetiletích.
S Miluší začal novou životní kapitolu
O rok později se Patejdl rozhodl vztah s Milušou stvrdit i manželstvím. Svatbu měli ve Vatikánu v kostele svaté Anny. V té době už spolu dlouho fungovali jako rodina a společně vychovávali Benjamina. Pro hudebníka to zároveň znamenalo návrat do role otce malého dítěte v době, kdy už jeho dva starší synové byli dospělí. O nové rodině později mluvil spíš střídmě a bez velkého vystavování soukromí. Připouštěl také, že soužití s mladší partnerkou ovlivnilo jeho životní styl a přimělo ho více myslet na své zdraví a životosprávu. Zásadní místo v jeho životě si ale dál udržovala hudba.
Jeho písně přežily několik generací
Patejdl se během kariéry výrazně zapsal do historie slovenské populární hudby. Po úspěších s Elánem se prosadil i jako sólový interpret, skládal pro další zpěváky a věnoval se také filmové a muzikálové tvorbě.
V roce 1985 získal stříbrnou Bratislavskou lyru za píseň Chlapčenský úsmev, o dva roky později si odnesl zlatou Bratislavskou lyru za skladbu Umenie žiť. Výraznou stopu zanechal také hudbou k filmu Fontána pro Zuzanu, která se stala jednou z jeho nejznámějších prací.
Vedle zpěvu se věnoval komponování, aranžování i hře na klávesové nástroje. Jeho rukopis se během několika desetiletí objevil v celé řadě skladeb, které se staly součástí československé populární kultury.
Jeho smrt přišla nečekaně
Vašo Patejdl zemřel 19. srpna 2023 po krátké a vážné nemoci. Bylo mu 68 let. Zpráva o jeho úmrtí přišla pro veřejnost i řadu jeho kolegů nečekaně, protože o vážných zdravotních problémech zpěváka se do té doby prakticky nevědělo.
Po hudebníkovi zůstala rozsáhlá tvorba i rodinný příběh, který byl mnohem komplikovanější, než se po většinu jeho kariéry zdálo. Sám se k období, kdy žil mezi dvěma vztahy, později dokázal vrátit bez výmluv. „Po nějaké době jsem pochopil, že takhle to dál nejde,“ shrnul jednu z nejtěžších kapitol svého soukromého života.