Ačkoliv je Denisa zkušenou herečkou, role modelky v ní vyvolala nefalšovanou trému. „Byla jsem docela nervózní,“ přiznala s tím, že se bála, aby návrhářce Martině Pipkové Loudové přehlídku nepokazila například tím, že zakopne.
Vary jako návrat do dětství: Denisa Pfauserová ukazuje dceři místa, kam jezdila s babičkou na zmrzlinu
Karlovy Vary nejsou pro herečku Denisu Pfauserovou jen dějištěm filmového festivalu, ale především místem jejích nejkrásnějších vzpomínek na dětství. Letos se tu navíc představila v netradiční roli modelky a nebála se vyměnit svou typickou „princeznovskou“ image za odvážnější styl.
Ačkoliv je Denisa zkušenou herečkou, role modelky v ní vyvolala nefalšovanou trému. „Byla jsem docela nervózní,“ přiznala s tím, že se bála, aby návrhářce Martině Pipkové Loudové přehlídku nepokazila například tím, že zakopne.
Na rozdíl od charitativních akcí, které jsou spíše pro zábavu, zde totiž pocítila váhu „opravdické“ přehlídky. Strach z ní však spadl ve chvíli, kdy spatřila usměvavé a povzbuzující publikum.
V rámci festivalových outfitů se Denisa tentokrát rozhodla pro malý experiment. Místo klasiky v podobě romantických šatů, které by připomínaly její slavnou roli princezny Markéty z pohádky Řachanda, zvolila pro zahájení i samotnou přehlídku pánský styl s výraznými prvky, jako je dlouhý límeček. „Chtěla jsem něco jiného, než je u mě zvykem,“ vysvětlila herečka, která se v novém stylu z dílny návrhářky Loudové Pipkové cítila výrazně a zapamatovatelně.
Vary jako symbol dětství
Pro Denisu nejsou Karlovy Vary jen místem bujarých večírků a setkávání se slavnými osobnostmi. Mají pro ni především hluboký osobní význam. Její babička i dědeček pocházeli z nedalekého Horního Slavkova, kde jako malá s bratrem trávila celé letní prázdniny.
„Do Varů jsme vždycky s babičkou jezdili na výlet – na zmrzlinu, lázeňskou oplatku nebo do bazénu,“ vzpomíná s úsměvem. Dnes se snaží tyto rodinné tradice předávat i své tříleté dceři Naile, kterou vychovává s partnerem Martinem Kučerou.
Procházka po kolonádě s lázeňskou oplatkou v ruce tak zůstává neodmyslitelnou součástí jejich rodinných návštěv. A to i přes to, že Denisiny pracovní povinnosti během festivalu zabírají většinu dne.
Mateřství a pracovní výzvy
V otázce výchovy má Denisa jasno – věří, že dítě by mělo být co nejdéle s matkou, pokud to pracovní možnosti dovolují. Tříletá Naila tak zatím do školky nemíří a užívá si přítomnost maminky – teď i v rušném festivalovém prostředí.
Pracovně se však mladá herečka a influencerka rozhodně nenudí. Aktuálně natáčí seriál Polabí, kde si užívá roli „zábavné záporačky“ Silvy, sestry „Žížaly“ v podání Lucie Polišenské.
Diváci ji mohou vidět také v pořadu Možné je všechno! a od konce srpna ji čeká zkoušení představení Wake Up ve Vršovickém divadle MANA. Za zmínku rozhodně stojí také natáčení vtipných videí, kterými Denisa baví své sledující na sociálních sítích a s nadhledem v nich servíruje život matky se všemi jeho radostmi i strastmi.
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