Nejnovější obvinění zveřejnila Lela Vémola v rozhovoru pro eXtra.cz. Tvrdí, že jí otec jejích třech dětí Karlos Vémola vyhrožuje, že jejich vzájemnou komunikaci použije proti ní. „On mi nahrává hlasovky, že nejsem psychicky v pořádku, že mě zničí, že rozešle moje hlasovky do médií, vezme mi děti,“ popsala. Podle svých slov čelí tlaku také kvůli smlouvě, kterou připravili zápasníkovi právníci. „Hledá něco, abych podepsala jeho smlouvu, co vymyslel s právníky. Nejsem na hlavu. Jde mi o děti,“ prohlásila. Situaci označila za psychické týrání a šikanu a připustila, že právě dlouhodobý stres podle ní přispěl k jejímu kolapsu.
Válka Vémolových graduje. Lela mluví o vydírání a strachu o děti, Karlos vytáhl 90 tisíc
Rozchod Lely a Karlose Vémolových se mění v čím dál ostřejší přestřelku. Zatímco zápasník tvrdí, že se o děti stará a finančně rodinu zajišťuje, jeho stále ještě manželka mluví o psychickém nátlaku, zastrašování a vyhrožování. Do sporu navíc vstoupili právníci a na stole leží návrh dohody, se kterým Lela podle svých slov nesouhlasí. „Jde mi o děti,“ zdůrazňuje.
Karlosova strana ale její slova odmítá. Jeho právník Štěpán Ciprýn pro popřel, že by se jeho klient dopouštěl psychického nátlaku nebo šikany. Potvrdil, že návrh smlouvy připravila jeho advokátní kancelář, podle něj však Lela není povinna s jeho podmínkami souhlasit. Jedním z hlavních sporných bodů je také finanční zajištění. Právník uvedl, že Vémola nabízí bývalé partnerce 90 tisíc korun měsíčně. Lelina strana ovšem upozorňuje, že nejde o částku, kterou by měla dostávat pouze pro sebe. Zahrnovat má také potřeby tří nezletilých dětí a část nákladů na bydlení.
Peníze a péče o potomky jsou ostatně tématem jejich sporů už delší dobu. Karlos dříve tvrdil, že mají děti ve střídavé péči a většinu času jsou právě u něj. „Máme je ve střídavé péči, mám je většinu času já,“ uvedl a zároveň vypočítával, co všechno platí. „Platím školní družinu, kroužky, stravování,“ tvrdil.
Další hádku vyvolala Lelina plánovaná dovolená v Dubaji se staršími dětmi, dcerou Lili a synem Rockym. Nejmladší Arnie měl zůstat v Česku, podle Lely kvůli nemoci. Z okolí Karlose ale zaznělo, že chlapci nic není a matka ho nechává doma proto, aby si cestu užila. Lela se proti takovým výtkám ohradila a popsala, co jí měl bývalý partner vyčítat. „Karlos mi vypisuje, že on nemá dovolené, že já jsem rozežraná a že on na takové luxusní dovolené jako já nemá… Že děti takové věci nepotřebují, že jsem špatná máma,“ uvedla. Za pobyt pro sebe a dvě děti měla podle informací eXtra.cz zaplatit přibližně 42 tisíc korun. Lela vysvětlovala, že si na něj vydělala mimo jiné výhrou ve VIP Prostřeno!.
V pozadí celého sporu je také otázka, kde bude Lela s dětmi dál bydlet. Po odchodu z rodinného domu v Měchenicích našla pronájem v pražských Štěrboholích, jenže ani tam nemá jistotu dlouhodobého zázemí. Majitelka jí podle informací Blesku neprodlouží nájemní smlouvu, která končí 31. března 2027. „Bohužel je to pravda. Je to velmi nepříjemné, ale musím se s tím nějak popasovat,“ potvrdila Lela. Karlos by podle zveřejněných informací preferoval, aby bydlela s dětmi blíže jeho domu, například na Zbraslavi, a měl být ochoten bydlení platit. Zda se bývalí partneři dokážou dohodnout na podmínkách péče, financích a společném fungování jako rodiče, zatím není jasné. Jisté je jen to, že jejich rozchod se odehrává stále veřejněji a nejostřejší výroky teprve přicházejí.