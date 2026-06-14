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Václav Vydra pracoval od osmnácti bez přestávky. Když mu přišel první důchod, čekalo ho hořké zklamání

Václav Vydra
Jana Boušková a Václav Vydra
vaclav vydra, zena
vaclav vydra, zena
Jana Boušková a Václav Vydra
Zobrazit
18 fotografií
Václav Vydra |
Foto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Václav Vydra je už třetím rokem ve starobním důchodu, odpočinek u něj ale rozhodně nehrozí. Dál hraje, moderuje, stará se o koně a otevřeně přiznává, že po celoživotní práci si výši své penze představoval jinak.

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Václav Vydra je už desítky let nepřehlédnutelnou součástí českého filmu, televize i divadla. Přestože už třetím rokem pobírá starobní důchod, rozhodně se nestáhl do ústraní. Dál hraje, moderuje, natáčí a velkou část energie věnuje také své celoživotní vášni, koním. Když si ale po letech práce vyřizoval penzi, její výše ho zrovna nenadchla.

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Herec patří k osobnostem, které české publikum dobře zná z filmových rolí, seriálů, divadla, dabingu i moderování. Za sebou má dlouhou kariéru, slavné rodinné zázemí, ale i těžší období, kdy musel řešit vážné finanční problémy.

Vyrůstal mezi herci

Vydra se narodil 7. ledna 1956 v Praze do slavné herecké rodiny. Jeho otcem byl herec Václav Vydra starší, matkou legendární Dana Medřická. Výraznou stopu v českém divadle zanechal také jeho dědeček Václav Vydra, který po druhé světové válce působil jako ředitel Národního divadla. Herecké prostředí tak bylo přirozenou součástí jeho života od dětství.

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Po absolvování Pražské konzervatoře prošel několika divadelními scénami a postupně se zařadil mezi známé tváře své generace. Od roku 1995 je členem souboru Divadla na Vinohradech.

Před kamerou se začal objevovat už v mladém věku. Výraznější filmové a televizní role přišly v 70. a 80. letech, kdy si zahrál například ve snímcích Svatební cesta do Jiljí, S čerty nejsou žerty nebo Dobří holubi se vracejí. Diváci si ho pamatují také ze seriálů Panoptikum města pražského či Lékař umírajícího času.

vaclav vydra, zena
Václav Vydra
Foto: ČTK

Později se objevil i v komediích Tankový prapor, Černí baroni nebo Kameňák. Vedle herectví před kamerou a na jevišti se dlouhodobě věnuje také dabingu a rozhlasové tvorbě.

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Jana Boušková a život mezi koňmi

V osobním životě je Václav Vydra dlouhodobě spojený s herečkou Janou Bouškovou. Jejich vztah začal v roce 1983 a po více než dvaceti letech společného života se vzali. Patří k párům, které česká veřejnost vnímá jako stabilní a sehrané.

Velkou kapitolou Vydrova života jsou koně. Právě péče o ně a o statek, který sdílí s manželkou, mu zabírá značnou část času. Zvířata pro něj nejsou jen koníčkem, ale důležitou součástí každodenního života.

Vydra, Boušková, žena
Václav Vydra s Janou Bouškovou
Foto: Profimedia, Česká editoriální fotografie

Podnikání ho stálo dům

Po sametové revoluci se Vydra kromě herectví pustil také do podnikání. Jenže tato zkušenost pro něj neskončila dobře. Podle CNN Prima NEWS mu podnikatelské aktivity přinesly vážné finanční potíže a kvůli dluhům přišel i o dům.

Náročné období se mu nakonec podařilo překonat. Pomohla mu práce, ale také kniha věnovaná jeho mamince Daně Medřické, která mezi čtenáři vzbudila velký ohlas a přispěla k tomu, že se herec dokázal z finančních problémů postupně dostat.

Důchod ho zaskočil

Přestože pracoval prakticky celý dospělý život, výše starobního důchodu pro něj nebyla příjemným překvapením. Uvedl, že si penzi začal vyřizovat až se zpožděním zhruba půl roku. „Příjemný byl ten nedoplatek od státu za tu dobu, jinak to byl docela smutný pohled. Na to, že jsem pracoval od svých osmnácti let bez přerušení, bych si výši důchodu představoval jinak,“ svěřil se herec Vydra.

Václav Vydra s manželkou Janou Bouškovou
Václav Vydra
Jana Boušková a Václav Vydra
Vydra, Boušková, žena
Zobrazit
18 fotografií

Odpočinek? Ten u něj nehrozí

Václav Vydra ale rozhodně nepůsobí jako člověk, který by po přiznání důchodu výrazně zpomalil. Nadále vystupuje v divadle, věnuje se natáčení a je spojen také s pořadem Prostřeno. K tomu přibývá každodenní péče o koně a hospodářství. I když už je oficiálně ve starobním důchodu, pracovní tempo výrazně neomezil. Nejde přitom jen o peníze. Práce, zvířata a aktivní život jsou pro něj stále přirozenou součástí dne.

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U některých klientů je napojení hodně silné. Několikrát se stalo, že se Sagi hlavou opřel o místo, kde měl pacient problém, říká Veronika Volgemutová. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: CNN Prima News, České důchody

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