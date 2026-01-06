Herec Václav Vydra se narodil do umělecké rodiny – jeho dědečkem byl herec a ředitel Národního divadla Václav Vydra, matkou zase herečka Dana Medřická a otcem herec Václav Vydra ml.
Václav Vydra je gentleman s duší venkova, přesto od první manželky odešel na Štědrý den
Působí jako klidný muž s pevným morálním kompasem, láskou k přírodě a venkovskému životu. Herec Václav Vydra však za sebou má i rozhodnutí, která byla bolestná a veřejnost jimi svého času zaskočil – včetně odchodu od první manželky právě na Štědrý den. Nyní slaví významné jubileum – 70. narozeniny, které vybízejí k ohlédnutí za jeho profesní dráhou i osobním příběhem plným kontrastů.
I když Vydra původně neplánoval, že se stane hercem, nakonec si zahrál ve stovce seriálů a filmů. Původní touhu stát se ošetřovatelem v zoo realizuje u svých koní, které chová spolu se svou ženou Janou Bouškovou. Období pandemie bylo pro něj obzvlášť obtížné, protože nemohl hrát v divadle a přišel také o velkou část příjmů ze statku v Malčanech, jehož součástí je také penzion.
„Jeden z příjmů, který na statku máme, je ubytování a to jsem musel škrtnout taky. Nedalo se nic dělat, musel jsem to nahrazovat z úspor,“ popsal Aha! herec, který hraje od svých 18 let a do začátku koronavirové pandemie byla jeho nejdelší herecká pauza dva měsíce. "Čas jsem využil, neválel jsem se na gauči, ale půlka mého života mi scházela,“ dodal Vydra, který se v březnu objeví v nové hře Divadla Kalich Nikdy není pozdě po boku Jany Paulové.
Narodil se do umělecké rodiny
Herecké začátky
Už jako dítě se objevil ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové a po studiích na pražské konzervatoři začal hrát v divadle v Kladně, v Městských divadlech pražských, získal stálé angažmá v Divadle na Vinohradech a hostoval také v Divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně.
Chtěl být ošetřovatelem v zoo a malířem
Než se Vydra rozhodl jít na hereckou konzervatoř, chtěl být hasičem, ošetřovatelem zvířat v zoo, malířem a spisovatelem. Důvodem byla jeho tréma, kterou zažíval už na základní škole při přednesu básní. Herectví přesto nakonec zvítězilo – nejenže ho má v krvi, ale také na konzervatoři nebyly matematika a fyzika, které mu nikdy nešly.
Zajímavostí je, že když se učil malý Vydra recitovat, pouštěl si právě desky s přednesem svého dědy, ke kterému už od dětství vzhlížel.
Maminka Dana Medřická
Se svou matkou Danou Medřickou se na plátně setkal například v komedii Hynka Bočana z roku 1980 Půl domu bez ženicha. Slavná herečka svému synovi do jeho rozhodnutí stát se hercem nikdy nemluvila. Dávala mu jen malé rady, například že se nemá snažit roli zahrát, ale prožít.
Chtěl hrát Otíka
Když se připravovalo natáčení filmu Vesničko má středisková, režisér Jiří Menzel tehdy uvažoval o tom, že by roli Otíka svěřil právě Vydrovi. Nakonec si ale vybral maďarského herce Jánose Bána. I když Vydru finální volba režiséra mrzela a měl pocit, že by se na roli hodil, Menzelovo rozhodnutí vzal sportovně a pozitivně s tím, že by si jej pak možná všichni pamatovali jen jako Otíka.
Výrazné role
Nezapomenutelné role ztvárnil Vydra v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Objevil se také v roli neurotického prince v pohádce S čerty nejsou žerty.
Seriály
Během své kariéry se objevil ve stovce televizních seriálů a filmů. Zazářil například v seriálech Panoptikum města pražského, Malý pitaval z velkého města, Život na zámku, Bylo nás pět, Náměstíčko nebo Četnické humoresky.
Kameňák
V Troškových Kameňácích ztvárnil jednu z hlavních rolí.
Hlas Prostřena
Vydra je hlasem kuchařské reality show Prostřeno už od roku 2019. Tu ještě pár měsíců zpět komentoval se svou manželkou Janou Bouškovou. Boušková má za sebou mimořádně náročný rok, během něhož podstoupila operaci páteře a následně dlouhé měsíce rehabilitovala, jako zástup produkce televize Prima zvolila Janu Paulovou s tím, že Boušková se do pořadu vrátí. Po několika měsících ale nastal obrat. Václav Vydra teď hovoří o změně, která už přímo nesouvisí se zdravotním stavem jeho ženy. „Návrat Janičky se posunul. Tentokrát je to ale spíš na straně TV Prima,“ řekl v rozhovoru pro eXtra.cz. Podle něj by Jana Boušková byla připravená znovu pracovat, samotná produkce se však rozhodla do zaběhnutého formátu nezasahovat. „Jana by už natáčet mohla, jenže produkce nechce měnit věci uprostřed rozjetého projektu. Diváci si už zvykli na současné obsazení,“ vysvětlil herec.
Životní partnerka Boušková
S Janou Bouškovou se herec setkal už na konzervatoři, začali spolu chodit ale až po několika letech, kdy si každý mezitím vzali jiného partnera. Jana Boušková herce Petra Svojtku a Václav Vydra herečku Danu Homolovou. Vydra přitom o Janu usiloval už na škole, ona jej ale odmítla. Když pak ovdověla a zůstala se synem sama, herec jí se vším pomáhal a vznikla láska, která trvá už přes čtyřicet let. Pár se přitom vzal až v roce 2006. „Vašík jí tehdy začal pomáhat a nakonec u ní zůstal. Bylo to o Vánocích roku 1983. Na Štědrý den mi řekl, že mě má stále rád, ale že Jana ho potřebuje,“ vzpomínala Homolová s pochopením. Dodala, že oběma odpustila, protože věřila, že byli jeden pro druhého stvořeni.
Koně chová v přirozených podmínkách
Společně chovají koně na statku v Malčanech u slapské přehrady. Koně jsou pro Vydru nejen zálibou, ale i životním stylem. Chová je v co nejpřirozenějších podmínkách a také se k nim tak chová – na koních jezdí bez sedla a uzdy, nemají podkovy a ustájení jsou ve stáji bez boxů, ze které mohou kdykoliv ven.
Koně, auta a plachetnice
Herec svou manželku ke koním přivedl a jako první si koupili společně kobylu. Boušková už ale na koních po vážném zranění nejezdí – spadla z koně a zlomila si čtyři žebra. S koňmi se herec pravidelně účastní rekonstrukcí historických událostí a bitev. Kromě toho mají oba dva kapitánské zkoušky a jezdí spolu na plachetnici.
Období pandemie bylo pro českého herce obzvlášť obtížné, protože nemohl hrát v divadle a přišel o velkou část příjmů ze statku v Malčanech, jehož součástí je také penzion.
„Jeden z příjmů, který na statku máme, je ubytování a to jsem musel škrtnout taky. Nedalo se nic dělat, musel jsem to nahrazovat z úspor,“ popsal Aha! herec, který hraje od svých 18 let a do začátku koronavirové pandemie byla jeho nejdelší herecká pauza dva měsíce. „Čas jsem využil, neválel jsem se na gauči, ale půlka mého života mi scházela,“ dodal Vydra, který se v březnu objeví v nové hře Divadla Kalich Nikdy není pozdě po boku Jany Paulové.