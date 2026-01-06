Přeskočit na obsah
6. 1. Kašpar
Václav Vydra je gentleman s duší venkova, přesto od první manželky odešel na Štědrý den

Václav Vydra s manželkou Janou Bouškovou
Václav Vydra s manželkou Janou BouškovouFoto: ČTK
Václav Vydra s manželkou Janou Bouškovou
Václav Vydra s manželkou Janou BouškovouFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Působí jako klidný muž s pevným morálním kompasem, láskou k přírodě a venkovskému životu. Herec Václav Vydra však za sebou má i rozhodnutí, která byla bolestná a veřejnost jimi svého času zaskočil – včetně odchodu od první manželky právě na Štědrý den. Nyní slaví významné jubileum – 70. narozeniny, které vybízejí k ohlédnutí za jeho profesní dráhou i osobním příběhem plným kontrastů.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Jana Boušková, Václav Vydra
Jana Boušková, Václav Vydra

„Může za to narkóza,“ říká o zdravotním stavu své ženy Václav Vydra

Celebrity

I když Vydra původně neplánoval, že se stane hercem, nakonec si zahrál ve stovce seriálů a filmů. Původní touhu stát se ošetřovatelem v zoo realizuje u svých koní, které chová spolu se svou ženou Janou Bouškovou. Období pandemie bylo pro něj obzvlášť obtížné, protože nemohl hrát v divadle a přišel také o velkou část příjmů ze statku v Malčanech, jehož součástí je také penzion.

„Jeden z příjmů, který na statku máme, je ubytování a to jsem musel škrtnout taky. Nedalo se nic dělat, musel jsem to nahrazovat z úspor,“ popsal Aha! herec, který hraje od svých 18 let a do začátku koronavirové pandemie byla jeho nejdelší herecká pauza dva měsíce. "Čas jsem využil, neválel jsem se na gauči, ale půlka mého života mi scházela,“ dodal Vydra, který se v březnu objeví v nové hře Divadla Kalich Nikdy není pozdě po boku Jany Paulové.

Princ z pohádky S čerty nejsou žerty slaví 7. ledna 70. narozeniny, podívejte se do galerie. 

Narodil se do umělecké rodiny

vaclav vydra, zena
Václav VydraFoto: ČTK

Herec Václav Vydra, který 7. ledna slaví 66. narozeniny, se narodil do umělecké rodiny - jeho dědečkem byl herec a ředitel Národního divadla Václav Vydra, jeho matkou zase herečka Dana Medřická a otcem herec Václav Vydra ml.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Konec Jany Bouškové v Prostřeno? Nesmysl, ujišťuje diváky Václav Vydra

