Václav Neckář mladší se delší dobu potýkal s vážnými zdravotními problémy. Trpěl cukrovkou a v poslední době mu selhávaly ledviny, kvůli čemuž musel podstupovat dialýzu. Přesto jeho okolí věřilo, že se ze zdravotních komplikací dostane.
Václav Neckář prožívá nejhorší chvíle života. Jeho jediný syn podlehl těžké infekci
Nejsmutnější chvíle svého života právě prožívá pěvecká legenda Václav Neckář. Ve věku pouhých 52 let zemřel jeho jediný syn Václav Neckář mladší. Pro dvaaosmdesátiletého zpěváka je ztráta o to bolestnější, že přišel nejen o milovaného syna, ale také o svou největší životní oporu a pravou ruku.
Václav Neckář mladší se delší dobu potýkal s vážnými zdravotními problémy. Trpěl cukrovkou a v poslední době mu selhávaly ledviny, kvůli čemuž musel podstupovat dialýzu. Přesto jeho okolí věřilo, že se ze zdravotních komplikací dostane.
Osudným se mu nakonec stal rozsáhlý zánět v noze, takzvaná růže neboli erysipel. Kvůli agresivní infekci byl hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Oslabené tělo však podle svědectví rodinných přátel nedokázalo s nemocí bojovat. Václav Neckář mladší zemřel v pondělí ve 14 hodin.
Velký strach o syna
Poslední dny před odchodem Václava mladšího byly pro rodinu plné obav. Václav Neckář měl o syna obrovský strach a jeho zdravotní stav intenzivně konzultoval se svým okolím. Kvůli rodinné situaci se omluvil také z pátečního finále soutěže Muž roku.
Smutnou zprávu následně potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. „Václav Neckář mladší zemřel v pondělí ve 14:00 na infekci způsobenou zřejmě streptokokem. Rodina – manželka, otec Václav a strýc Jan – prosí o respektování soukromí,“ sdělil v pondělí webu CNN Prima News. Jménem zdrcené rodiny zároveň požádal veřejnost i média o klid a respektování jejich soukromí v těchto těžkých chvílích.
Pomohl tátovi zpátky na pódium
Václav mladší patřil dlouhá léta k Neckářovým nejbližším spolupracovníkům a byl pro něj člověkem, na kterého se mohl vždy spolehnout. Když Václava Neckáře v roce 2002 postihla těžká mozková mrtvice, přišel o řeč a musel se znovu učit mluvit, oporou mu byl, kromě zbytku nejbližší rodiny, právě jeho syn.
Sestavil pro něj speciální čtecí zařízení s texty písní, které zpěvákovi umožnilo znovu bezpečně vystupovat a zbavit se obav, že zapomene slova. Jako zvukař se Václav mladší navíc podílel na natáčení tátových alb a nechyběl po jeho boku ani při vystoupeních.
Vlastní cesta
Václav Neckář mladší se narodil do manželství slavného zpěváka a někdejší primabaleríny Jaroslavy, která zemřela v roce 2015 ve věku 76 let. Přestože vyrůstal obklopen velkým světem showbyznysu, na známém příjmení nikdy nestavěl.
Přitahovala ho především elektronická a undergroundová hudba. Působil jako DJ a později jako vyhledávaný zvukař. Nakonec se ale jeho profesní život s otcovým propojil. Po jeho boku zůstal dlouhá desetiletí, pomáhal mu překonávat následky mrtvice a stal se jeho největší životní i pracovní oporou.