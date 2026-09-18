První těhotenství v roce 2022 probíhalo zcela bez komplikací. Až den před termínem porodu Sára přestala cítit pohyby miminka a silný mateřský instinkt jí napověděl, že se něco děje. „Kvůli tomu jsem jela do porodnice a ta intuice byla bohužel správná,“ vzpomíná na nejtěžší chvíle.
V té bolesti nejde žít nonstop. Sára Donutilová o ztrátě syna i cestě ke štěstí
Den před termínem porodu přestala cítit pohyby a mateřský instinkt ji varoval, že je zle. Herečka Sára Donutilová prošla nejbolestivější zkouškou, jakou může rodič zažít, když přišla o syna Matyáše. Dnes otevřeně mluví o tom, proč čas rány nezahojí, jak jí pozdější diagnóza sňala tíhu výčitek a kde po boku manžela našla novou sílu žít a pomáhat druhým.
První těhotenství v roce 2022 probíhalo zcela bez komplikací. Až den před termínem porodu Sára přestala cítit pohyby miminka a silný mateřský instinkt jí napověděl, že se něco děje. „Kvůli tomu jsem jela do porodnice a ta intuice byla bohužel správná,“ vzpomíná na nejtěžší chvíle.
Až po následné sérii genetických testů a imunologických vyšetření se lékařům podařilo odhalit příčinu – takzvaný MBL deficit, tedy poruchu prvotní imunity, jejímž projevem bývají právě předčasná úmrtí miminek či potraty. Zjištění diagnózy pro krutě zkoušenou matku znamenalo alespoň částečnou úlevu od ubíjejících výčitek.
„Mám štěstí, že se zjistilo aspoň něco, protože spousta žen tu odpověď nikdy nedostane. A v tom je to podle mě taky strašně náročný… ta hlava furt přemýšlí nad tím, co jsem pokazila, co jsem mohla udělat jinak, můžu za to já? To jsou věci, které vás napadají,“ popsala herečka.
Při druhém těhotenství už byla pod neustálým dohledem na imunologii i v porodnici. Každý den si musela píchat injekce, podstupovala infuze a také imunologickou biologickou léčbu.
Čas rány jen obrousí
Obrovskou oporou jí byl manžel Martin Donutil, se kterým bolestnou zkušenost sdílela. Jejich vztah tato událost ještě více upevnila. Jak Sára sama přiznává, vyrovnávání se se ztrátou je dlouhodobý proces a jizva na duši zůstane navždy.
„Už to není tak strašně otevřená rána. Musíte se s tím prostě za ten čas nějakým způsobem naučit žít, nejde být v té šílené bolesti nonstop. Trošku vás to obrousí, ale samozřejmě to ve vás bude navždycky,“ svěřila se v pořadu Až na dřeň.
Tragédie ji přivedla k osvětě a pomoci druhým. Stala se ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která podporuje rodiny po perinatální ztrátě. Součástí jejich péče jsou i tzv. memory boxy, tedy krabičky vzpomínek s čepičkou, hračkou či kartou z porodnice.
„Dělají velmi záslužnou věc… mně to pomáhá čas od času se mít k čemu vrátit,“ vysvětluje Sára. Zároveň věří, že sdílení jejího příběhu má smysl: „Kdyby to mělo pomoct jedinému člověku, tak mi to za to stojí.“
Vymodlené miminko a obrovské štěstí
Nové světlo vneslo do jejího života narození druhého syna Eliáše, který přišel na svět v prosinci 2024. Vytoužené mateřství zcela přehodnotilo její žebříček priorit.
„Eliášek byl totálně vymodlené miminko, já jsem si nepřála nic jiného než být maminkou. Fakt mi to přináší obrovské štěstí, protože z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a je to strašná sranda. Dřív jsem se těšila na nějakou roli nebo nějaký projekt, který mě bude čekat. A teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní,“ říká s čistou upřímností Sára.
Pozvolný návrat k divadlu
Přestože je pro ni dnes na prvním místě rodina, po mateřské pauze se pozvolna vrací i na divadelní prkna Městských divadel pražských. „V angažmá jsem osmou sezonu, za tu dobu se hodně změnilo a jsem zvědavá, jakou energii to přinese. Na jednu stranu se těším, ale jsem i trochu nervózní,“ přiznává.
V divadelním prostředí je pro ni důležitá zejména pohoda a harmonie. S úsměvem a nadsázkou dodává: „Jak se říká, že dámská šatna bývá peklo občas. Tak naštěstí jsem toho úplně nebyla svědkem, ale to mě trochu děsí.“