U soudu mezi Deppem a Heardovou vypovídala Kate Mossová. Řešil se její pád ze schodů

"Ne. Nikdy do mě nestrčil, nekopl do mě ani mě neshodil ze schodů," odpověděla Kate Mossová na přímou otázku, jestli ji herec Johnny Depp někdy fyzicky napadl. Svědectví, které trvalo pouhých pět minut, podala prostřednictvím videohovoru.

Během výpovědi modelka připomněla situaci, ke které došlo v devadesátých letech během jejich cesty na Jamajku. "Odcházeli jsme z pokoje a Johnny šel napřed. Byla bouřka, a když jsem opouštěla pokoj, sklouzla jsem ze schodů a poranila si záda," řekla. "A křičela jsem, protože jsem nevěděla, co se mi stalo, a bolelo mě to. Johnny ke mně okamžitě přiběhl, odnesl mě do pokoje a zajistil mi lékařskou pomoc," uvedla modelka, která s Deppem udržovala vztah v letech 1994 až 1998.

Mossová byla předvolána poté, co Amber Heardová během procesu naznačila, že Depp svoji bývalou přítelkyni v době, kdy spolu chodili, strčil ze schodů. Obvinění zaznělo tento týden, když Heardová popisovala situaci, kdy Deppa udeřila. Tvrdila přitom, že se snažila zabránit herci, aby během údajné hádky nesrazil její sestru Whitney ze schodů.

Soud mezi Johnnym Deppem a Amber Heardovou, ve kterém herec svou bývalou manželku žaluje kvůli údajné pomluvě a požaduje po ní odškodné ve výši padesát milionů dolarů, tedy zhruba miliardu korun, začal v dubnu a tento týden by se měl dostat do finále. Předmětem sporu je článek, který Heardová napsala v roce 2018 pro The Washington Post a ve kterém se označila za oběť domácího násilí. I když v něm Deppa přímo nejmenovala, jeho právní tým tvrdí, že z něj jednoznačně vyplývá, že mluvila o svém exmanželovi a že tím nenávratně poškodila jeho pověst a kariéru.