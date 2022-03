Znásilnění se nemusejí dopouštět velcí potetovaní chlapi, tvrdí násilník z Ordinace

Podle Bači jde o jedno ze závažných témat, umění má ale podle něj poslání, ať v televizi nebo divadle, takové záležitosti otevírat. "Bylo by naivní si myslet, že se to neděje. Prostě se to děje. Covidová doba ukázala, že lidi začali být víc agresivní a míra domácího násilí narostla," tvrdí herec.

Lidi mají podle něj o podobě násilníků zkreslené představy. "Obvykle jsou to lidi, do kterých byste to neřekli. Úspěšný manažer nebo člověk populární ve společnosti. Násilníkem nemusí být velký holohlavý a potetovaný chlap, který na první pohled vypadá, že mlátí ženy," dodává Bača s tím, že takový skutek se v žádném případě nedá ospravedlnit. "Pokud někdo zneužije fyzickou anebo jakoukoli jinou převahu, je agresorem. Žádné výmluvy neplatí."

V seriálu dojde ke znásilnění v situaci, kdy se seriálová Radka (Anna Slováčková) opije a ve chvíli, kdy nemá věci zcela pod kontrolou, ji lékař Michal Renner (Juraj Bača) odveze k sobě domů. Pod záminkou odstranění skvrny od vína jí svlékne tričko a začne jí šeptat, jak je nádherná. I v podroušeném stavu Radka jeho úmysly rozklíčuje a několikrát mu dá jasně najevo, že s ním spát nebude. Několikrát to i zřetelně vysloví. On ji přesto znásilní.

"Radka si zažila něco, čeho se obává a z čeho má strach snad každá žena. Když člověk zapluje do 'podsvětí' této problematiky, což jsem v rámci přípravy udělala, v šoku zjistí, kolika žen se sexuální obtěžování či přímo znásilnění týká," říká herečka.

K tomu, jak se natáčela samotná scéna násilného aktu, Slováčková uvádí: "Natáčet něco takového je samozřejmě těžké. Hodně jsem to předtím probírala jak s kolegyněmi, tak s terapeuty. Dívala jsem se a studovala různé dokumenty na dané téma. Zároveň jsem byla moc ráda, že jsem vypjatou scénu točila s Jurajem Bačou, což je neuvěřitelně hodný, slušný člověk. Pořád se ujišťoval, že jsem v pořádku."