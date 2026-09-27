Když jako školačka oznámila, že jednou bude herečkou, její okolí její plány zrovna nepodpořilo. Dokonce ji poslali na psychologické vyšetření. Ivana Chýlková si ale svůj sen vzít nenechala. Dnes, v neděli 27. září, slaví 63. narozeniny a za sebou má jednu z nejvýraznějších kariér své generace. Film, televize, divadlo, muzikál, zpěv a před několika lety dokonce taneční parket StarDance. Přesto sama nikdy nepůsobila jako žena, která by potřebovala cokoli dokazovat za každou cenu.
V mládí pochybovala o svém vzhledu, dnes se věkem svazovat nenechá. Ivana Chýlková slaví 63
Ivana Chýlková slaví 63. narozeniny a i po desítkách let patří k nejvýraznějším českým herečkám. Za sebou má filmové i divadelní role, hudební projekty, StarDance i pestrý osobní život. Otevřeně mluví o nejistotách z dospívání, mateřství, vztahu s Janem Krausem i o tom, proč se věkem odmítá nechat svazovat.
Dětství přitom prožila daleko od prostředí, do kterého později zamířila. Vyrůstala ve Frýdku-Místku se sourozenci a už tehdy podle svých slov věděla, že jednou chce pryč a poznat něco většího. „Netrpěla jsem, ale věděla jsem, že tam chci být jen do času. Že udělám všechno pro to, abych co nejdřív odešla.“
S odstupem dokáže s humorem vzpomínat dokonce i na poněkud kuriózní dětskou představu, že by možná bylo skvělé dostat se do dětského domova. „U nás ve Frýdku-Místku byl taky dětský domov a já si vzpomínám, že jsem si jako malá říkala, že by bylo hrozně fajn, kdybych tam byla. Moje představa byla taková, že ty děti si tam pořád jenom hrají, nemusí poslouchat a vlastně si dělají, co chtějí. Realita je ale samozřejmě úplně někde jinde,“ směje se dnes.
Z Frýdku-Místku vedla její cesta nejprve na Státní konzervatoř v Ostravě a následně na pražskou DAMU. Dostala se tam hned na první pokus a ocitla se v mimořádně silném ročníku. Studovali s ní například Karel Roden, Eva Holubová, Jitka Asterová, Vilma Cibulková či Veronika Žilková. Studia dokončila v roce 1985.
Přitom sama dnes přiznává, že plán B vlastně neměla. „Já nevím, co si pamatuju, tak jsem vždycky chtěla být herečka. Nedovedla jsem si představit něco jiného. Nejdřív jsem dělala konzervatoř v Ostravě a pak jsem se přihlásila na DAMU. Napoprvé mě přijali, což bylo asi štěstí, protože já jsem měla tak bezmeznou důvěru k těm lidem, kteří byli v komisi, že kdyby mi řekli, že nemám talent, tak bych se podruhé už určitě nehlásila,“ vzpomínala.
Pochybnosti přijímací komise ale řešit nemusela. Brzy začala získávat filmové role a postupně se vypracovala mezi nejvýraznější české herečky. Už během studií se objevila ve filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne, následovaly například Dobré světlo nebo zásadní role v Času sluhů. Za postavu Olgy ve filmu Díky za každé nové ráno získala Českého lva. Výraznou stopu zanechala také v televizních Přítelkyních z domu smutku, oceněných na televizním festivalu v Cannes.
Dlouho řešila, jestli je její tělo „v pořádku“
Pohled na sebe sama přitom Chýlková neměla vždy tak sebejistý, jak by se při pohledu na její pozdější image mohlo zdát. Během dospívání ji trápila především její velmi štíhlá, vysoká postava.
„Moje tělo se až do 18 let věnovalo pouze růstu. Ale já neměla žádná prsa. Byla bych vděčná aspoň za nějaká. Zaobírala jsem se tím, jestli jsem v pořádku. Stála jsem pořád u zrcadla, vycpávala si prsa a říkala si, vidíš, takhle bys mohla vypadat, ale nevypadáš, protože vypadáš takhle.“ S výškou se později srovnala bez problémů. Mnohem víc jí vadilo, když ji jako něco neobvyklého řešili ostatní.
„Můj otec má dva metry, tak jsem nepředpokládala, že budu mít metr šedesát. A mně to nikdy v ničem nepřekáželo. Ale všimla jsem si, že to překáží druhým, a to mi vadilo,“ uvedla pro Maminka.cz. Právě výrazný vzhled se přitom později stal jedním z jejích poznávacích znamení. Vysoká postava, hluboký hlas a schopnost působit zároveň přísně i ironicky jí otevřely cestu k rolím žen, které málokdy splývaly s okolím.
Nejen herečka. Chýlková umí i zpívat
Méně známou stránkou její kariéry je hudba. Chýlková příležitostně zpívala se skupinou Žentour, objevovala se v hudebních projektech Divadla Sklep a zpívala také v dalších divadelních inscenacích. Divadlo Ungelt ji dodnes představuje nejen jako herečku, ale připomíná i její dlouhodobou chuť zpívat.
Její kariéra ostatně nikdy nezůstala omezená pouze na film. Prošla Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem Na zábradlí i Činoherním klubem a vedle činohry se postupně objevovala také v hudebních a muzikálových projektech.
A aktivní zůstává i po šedesátce. V současném repertoáru Studia DVA například hraje Alici v komedii Lež, Medeu v inscenaci Bond/Medea, objevuje se ve Vánoční koledě a jako učitelka také v muzikálové Saxaně. Ještě v květnu 2026 byla Lež s Chýlkovou na programu také v Divadle Bolka Polívky.
V šedesáti si střihla StarDance
Že se nehodlá uzavírat ani před věcmi, které pro ni představují úplně novou disciplínu, ukázala v roce 2023. Jako šedesátiletá přijala nabídku České televize a nastoupila do dvanácté řady StarDance po boku tanečníka Jana Tománka.
Na parketu zvládla waltz, sambu i quickstep a soutěž opustila po třetím večeru. Sama později říkala, že byla připravená jak na případný úspěch, tak na rychlé vyřazení. Šlo navíc o její vůbec první zkušenost s účinkováním v živém televizním přenosu.
Dítě jí podle lékařů zůstat nemělo
Vedle práce se výraznou součástí Chýlkové života stala rodina. Přitom v mládí slyšela prognózu, podle níž vlastní děti mít nebude. Realita ji vzápětí překvapila. „Nestačila jsem to ani zpracovat, protože jsem pak poměrně záhy otěhotněla,“ popsala. Syn Jáchym, kterého má s Janem Krausem, je dnes už dávno dospělý. Jeho odchod z domova Chýlková nepovažovala za osobní ztrátu. Naopak o rodičovství mluvila jako o období, které má přirozeně skončit samostatností dítěte.
„Nikdy jsem si nemyslela, že ho mám u sebe na věky. Vždycky jsem si byla vědoma, že ho mám na čas půjčenýho. Takže mi není líto, že se osamostatnil, že se vydal vlastní cestou a ví, co chce. Považuju to za dar a za jeho i naše štěstí,“ řekla. Spokojená je podle svých slov také s jeho partnerkou. „Ona je úplně bezchybná. To je docela vzácný a já jsem za to vděčná.“
Jan Kraus ji napoprvé rozhodně neokouzlil
Před Janem Krausem tvořila Chýlková dlouho pár s hercem Karlem Rodenem. Krause poznala při natáčení televizního filmu Trio. A jestli jejich vztah něco nebyl, pak láska na první pohled. „Když jsem ho viděla poprvé, byl to takovej malej skrček s velkým zadkem. Musel se hodně snažit, než mě nakonec přesvědčil. Pusu nezavřel, nikdo ho nepřekřičel a byl neuvěřitelně vtipnej,“ vzpomínala.
Nakonec spolu vytvořili jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Vzali se až v roce 2009. Zajímavou kapitolou celého příběhu bylo i to, že jejich bývalí partneři Karel Roden a Jana Krausová později rovněž vytvořili pár.
Chýlková a Kraus si přitom zjevně nikdy nezakládali na představě dokonale tradiční domácnosti. Herečka otevřeně přiznává, že vaření ani ostatní domácí práce nepatří mezi její vášně. „Pokud láska prochází žaludkem, tak rozhodně ne ta naše,“ směje se. A Kraus si podle ní na velký servis nikdy nepotrpěl. „Myslím, že za vše mluví jedna historka. Byla u nás na návštěvě moje kamarádka a já Honzovi udělala chleba s máslem. On potom vstal a řekl: Děkuji, bylo to moc dobrý. Moje kamarádka jen pronesla, jestli nedělá něco blbě,“ popsala s typickým humorem.
Jedna věc ji ale stále dokáže potrápit
Existuje ovšem oblast, kde veškerá její sebedůvěra naráží. Angličtina. „Vůbec nerozumím, co mi říkají. Vůbec ta slova neslyším. Pro mě je angličtina valící se chuchel,“ vyprávěla. Nepomohlo ani to, že se svého času rozhodla odjet přímo do Anglie a jazyk se pokusit zlomit intenzivním studiem.
„Bohužel jsem si myslela, že mi to půjde líp, že budu šikovnější. Po měsíci v Anglii jsem byla ze své těžkopádnosti docela rozladěná, ale na druhou stranu mě to bavilo a vysvětlila jsem si to tak, že hlava má nějakou kapacitu a jen těžko se do ní dostávají další nové věci,“ přiznala. A zatímco Jan Kraus už zkušenost s rolí dědečka má, ona sama se do role náhradní babičky jeho vnoučat nijak netlačí.