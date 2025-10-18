V lásce štěstí neměla. Zuzana Bydžovská musela se svým ex hrát i poté, co ji opustil

Zuzaně Bydžovské, české herečce s nezaměnitelným hlasem a výrazným hereckým projevem, je letos 64 let. Narodila se v Mostě do lékařské rodiny – oba její rodiče byli zubaři. Jak to, že se vydala na hereckou dráhu, a jaké úspěchy (i pády) ji v životě čekaly? Připomeňte si v galerii.
Dětská role ji nasměrovala k herectví
Svou hereckou kariéru zahájila Zuzana Bydžovská již v dětství. Když jí bylo kolem jedenácti dvanácti let, vybrala si ji režisérka Věra Plívová-Šimková do snímku Přijela k nám pouť (1973). To dceru dvou rozvedených zubařů, kterou spíš než divadlo fascinovali plazy, ryby a obojživelníci, nasměrovalo k herectví. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze nastoupila do Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla členkou Národního divadla v Praze, poté se ale znovu vrátila do Divadla na zábradlí, kde hraje dodnes. Hostuje také v divadlech Kalich a Ungelt.
Úspěšná kariéra
Během své kariéry se objevila ve více než padesáti filmech a televizních inscenacích. Její výkony jsou známé svou autentičností a emocemi, které dokáže předat s fascinující lehkostí. Na chválu ale reaguje oceňovaná herečka skromně. „Já sama nic neumím. Já jsem herečka ‚z leknutí‘. Pro mě je nejtěžší, když mi řekneš ‚zasměj se‘ nebo ‚breč‘. Když mám pocit, že něco musím, tak se to ve mně vždycky zarazí. Všechno musí člověku dávat smysl a on musí všechno pochopit. A pak už to jde samo,“ tvrdí Bydžovská, která už deset let herectví také vyučuje a svým studentům s oblibou říká, že „nesmějí hrát“.
Herecká "maminka" Iva Janžurová
Opakovaně si zahrála dceru Ivy Janžurové – v inscenacích jako Ten svetr si nesvlíkej (tyto role si zahrály už v divadelním představení „Domov v havárii“ v Divadle na Vinohradech) a Jestli jednou odejdu.
Rozjezd v seriálech
Bydžovská se objevovala také v seriálech jako My z konce světa, Malý pitaval z velkého města nebo interaktivní Rozpaky kuchaře Svatopluka.
Seriálové devadesátky a nové milénium
V 90. letech pak přišly seriály jako Hotel Herbich nebo Hospoda. V obnovené Nemocnici na kraji města po dvaceti letech si pak zahrála primárku gynekologie, objevovala se i v seriálech Letiště, Soukromé pasti nebo Gympl s (r)učením omezeným.
Role neobyčejně obyčejných žen
Její filmové postavy jsou často obyčejné ženy s neobyčejnými příběhy. A právě v tom je Bydžovská skutečnou umělkyní, která dokáže z každé role udělat živou a autentickou postavu. Mezi její nejznámější a nejoceňovanější role patří třeba maminka Petra ve filmu Gympl, statkářka Marie ve Venkovském učiteli nebo Irena z Mamas & Papas. Díky těmto snímkům je trojnásobnou držitelkou Českého lva.
Nejnovější filmy
Roli Petrovy matky si zopakovala ještě v pokračováních Vejška a letošním Džobu, který aktuálně hrají v kinech. Vidět ji lze i ve snímku Pod parou, což je remake nedávného dánského filmu Chlast.
V lásce nemá štěstí
V lásce se Bydžovské moc nevedlo. Z prvního vztahu s grafikem Jaroslavem Pružincem vzešla dcera Dora, ale na manželství nikdy nedošlo. Pak ji okouzlil herec Miroslav Etzler, se kterým má syna Kristiána. Jenže mezi ně vstoupila jejich společná kolegyně Vilma Cibulková, kvůli které Etzler rodinu opustil. Navzdory komplikovaným vztahům musela Bydžovská s Etzlerem udržovat pracovní vztah, protože spolu hráli v představení. Aspoň částečně mu to oplatila tím, že bojkotovala soudně nařízená setkání s Kristiánem, který otce ostatně také ani nechce vidět.
Další děti adoptovala
O svém soukromí mlčí, od Etzlera se s dalším mužem na veřejnosti zatím neukázala. Kromě svých dětí se ale ujala dalších dvou. Na dálku totiž adoptovala chlapce a dívku z Afriky, kterým posílá peníze na vzdělání i životní potřeby už víc než dvacet let.
Stárnout umí jako málokdo
Bydžovská stárne přirozeně a s důstojností, která se zvlášť v hereckém světě často nevidí. V pokročilém věku nachází určitou svobodu: „Přirozené stárnutí je vlastně milosrdné, člověk už umí oddělit podstatné věci od nepodstatných. Já v pubertě hrozně toužila po drahém oblečení – a podívejte na mě teď, stačí mi pohodlné větší boty,“ pochvalovala si už v roce 2014.