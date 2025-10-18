19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

V lásce štěstí neměla. Zuzana Bydžovská musela se svým ex hrát i poté, co ji opustil

Zuzana Bydžovská
Zuzana BydžovskáFoto: Profimedia
Zuzana Bydžovská
Zuzana BydžovskáFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Zuzana Bydžovská je představitelkou neobyčejně obyčejných žen, které umí podat s neskutečnou autenticitou. Trojnásobná držitelka Českého lva je profesně úspěšná, zato v lásce tolik štěstí neměla. Přesto dokáže stárnout s neskutečnou důstojností. Slaví 64. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Zuzaně Bydžovské, české herečce s nezaměnitelným hlasem a výrazným hereckým projevem, je letos 64 let. Narodila se v Mostě do lékařské rodiny oba její rodiče byli zubaři. Jak to, že se vydala na hereckou dráhu, a jaké úspěchy (i pády) ji v životě čekaly? Připomeňte si v galerii.

Předchozí
1234510
Pokračovat

Dětská role ji nasměrovala k herectví

Svou hereckou kariéru zahájila Zuzana Bydžovská již v dětství. Když jí bylo kolem jedenácti dvanácti let, vybrala si ji režisérka Věra Plívová-Šimková do snímku Přijela k nám pouť (1973). To dceru dvou rozvedených zubařů, kterou spíš než divadlo fascinovali plazy, ryby a obojživelníci, nasměrovalo k herectví. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze nastoupila do Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla členkou Národního divadla v Praze, poté se ale znovu vrátila do Divadla na zábradlí, kde hraje dodnes. Hostuje také v divadlech Kalich a Ungelt.

Foto: Profimedia
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama