V hněvu dokáže házet po lidech i půllitry. "Už jsem řízený cholerik," říká Hrzánová

Herečka a zpěvačka Barbora Hrzánová od mládí nerada dělala to, co jí nařizovali ostatní. Na základní škole dostala zápis do kádrového posudku jako „reakční rebel", dnes nosí ve vlasech jako symbol své – jak sama říká – cikánské a indiánské duše ptačí pero. Už celou řádku let žije s hercem Radkem Holubem a přiznává se, že dřív byla natolik cholerická, že dokázala po lidech házet půllitry piva.
Herectví má v genech – jejím otcem byl herec Jiří Hrzán. Ten se s její matkou rozvedl, ještě když Barbora byla malá. Hrzánová vystudovala DAMU, po studiích nastoupila do Národního divadla a dnes působí na volné noze. Její nejvýznamnější filmovou rolí je postižená Johanka v Renčově filmu Requiem pro panenku a Helenka Součková v divadelní hře Hrdý Budžes, kterou hraje už více než 20 let.
Ve škole mívala jedničky i průšvihy
Barbora Hrzánová se narodila Věře Hrzánové (rozené Šmídové) a známému herci Jiřímu Hrzánovi. Ve škole mívala samé jedničky, ale také několik průšvihů. V páté třídě ji v kádrovém posudku označili za „reakčního rebela“. „Zpětně musím přiznat, že soudruzi měli pravdu. Když mi totiž někdo začne něco zakazovat, tak začnu dělat věci, které bych nikdy neudělala,“ vysvětlila herečka jednou pro týdeník 5plus2.
Otce vídala sporadicky
Jiří Hrzán se se svou ženou a matkou Báry rozvedl, ještě když byla současná známá herečka malá. S otcem tak nevyrůstala v jedné domácnosti a navštěvoval ji údajně jednou za dva měsíce. Když bylo Hrzánové šestnáct, její otec tragicky zemřel v jednačtyřiceti letech po pádu z okna.
Závodila ve skocích do vody
V dětství závodila ve skocích do vody. K tomuto sportu ji přivedla láska k vodě a také malý pud sebezáchovy – bylo jí jednoduše jedno, z jaké výšky skočí. Plavání jen tam a zpátky jí zase přišlo nudné. „Pak se ale poměrně záhy zjistilo, že nejsem soutěživý typ. A to je ve sportu docela na závadu. Hlavně závody mě vůbec nebavily. Chtěla jsem už mít odskákáno a bylo mi úplně jedno jak,“ řekla v rozhovoru pro portál iDnes.cz.
Hrála i v Národním
Vystudovala pražskou DAMU, ihned po studiích nastoupila do Národního divadla, poté do Divadla Na zábradlí a dnes je na volné noze. V roce 1994 získala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon v Čechovově Rackovi. „Myslím, že Pánbůh dobře ví, co se mnou, a já tím pádem jen tak naslouchám. Vždycky šlo o moji svobodu a já děkuju, že si můžu vybírat, co budu hrát, s kým budu hrát a kde to budu hrát. Nemusím dělat věci, které bych nechtěla dělat, což je obrovský dárek a já za to každý den děkuju,“ řekla v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu.
Requiem pro panenku
Její nejvýraznější filmovou rolí je mentálně postižená Johanka ve filmu Filipa Renče Requiem pro panenku. Získala za ni ocenění na filmovém festivalu v Torontu. Její postava je založená na skutečné osobě, která ve skutečnosti neuhořela, ale zlomila si vaz pro nešťastném pádu ze schodů.
Hrdý Budžes
Bára Hrzánová je spojována s rolí Helenky Součkové v úspěšné inscenaci Hrdý Budžes. Tu ztvárňuje už od roku 2003 a získala za ni Cenu Thálie. „Problémy Helenky ve škole, problémy s učiteli, s režimem, to je moje dětství v Českých Budějovicích. A tak nějaké velké přemýšlení, co hrát, jak to hrát, to prostě odpadlo. Někdy mám spíš problém dostat se zpátky a chovat se jako matka od rodiny,“ řekla o souznění se svou rolí herečka pro Kutnohorský deník.
Nominace na Českého lva
Třikrát byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za filmy Díky za každé nové ráno, Spiklenci slasti a Modrý tygr.
Rodina
Jejím životním partnerem je herec Radek Holub, se kterým má syna Antonína. Právě na něj je ve svém životě nejvíc pyšná. Jak řekla v rozhovoru, vyrostl z něj krásný, inteligentní, talentovaný, pozorný a empatický mladý muž.
S manželem hrají společně
S manželem Radkem Holubem se společně objevují také v divadelních hrách, například ve hře Kočka v oregánu Divadla Kalich. I přes cholerickou povahu Hrzánové spolu pár vychází dobře: „Samozřejmě mě občas dokážou iritovat nějaké věci, které vím, že by Radek dělat nemusel, protože si kvůli nim zbytečně odnímá energii. To samé má on u mě. Máme v sobě vzájemně takové strážce,“ prozradila v rozhovoru herečka, která byla dřív schopná v zápalu hněvu po lidech házet klíče a půllitry piva.
Řízený cholerik
Aby svůj temperament zkrotila, začala cvičit jógu, za kterou se vydává například i na Srí Lanku. „Jsem už teď řízený cholerik. Když už se stane, že vybuchnu, a ten proces výbuchu sopky Etny probíhá, tak už to vím a zvládnu to korigovat. V posledních letech jsem ve spoustě situací sama překvapená, jak jsem je pěkně zvládla,“ přiznala se herečka.
Condorango
Má kapelu Condorango, ve které s ní hrál na housle, basovou kytaru a zpíval také její syn Antonín. Ten se odstěhoval kvůli studiím muzikálového herectví do Paříže a Hrzánová na nějakou dobu činnost kapely přerušila.
Pírko ve vlasech
Typickým je pro ni ptačí pírko ve vlasech, kterým podle svých slov odkazuje na indiánskou a svobodnou duši. „Má to výhodu. Když lidi potkají na ulici paní s pérem v hlavě, tak od vás nic neočekávají. Což je velká výhoda. Opravdu! Jsem tím pádem blázen a můžu cokoli. A jsme zpátky u té svobody.“
Nebrat se příliš vážně
S jejím životním přístupem také souvisí to, že nikdy neměla velké ambice a záleží jí především na lidech, se kterými spolupracuje. „Zaplaťpánbůh nejsem soutěživá. A s věkem člověk vidí podstatné věci, a to že premiéra filmu není zas až tak důležitá, že to s vaším životem neudělá vůbec nic,“ zůstává nad věcí Hrzánová, která dodává, že důležité je nebrat se příliš vážně.