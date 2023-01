V devíti mu dala dinosaura. Vendula Pizingerová o manželovi, který je o 16 let mladší

Když spolu začali chodit, málokdo věřil, že jejich vztah vydrží. Ona byla vdova po Karlu Svobodovi, které nevyšlo ani druhé manželství, on byl o 16 let mladší. Pak se v roce 2015 vzali a o pět let později se jim narodil syn Josífek. Vendula Pizingerová nyní promluvila o tom, kdy se viděli s manželem Josefem Pizingerem poprvé a proč s ní tchyně rok nemluvila.