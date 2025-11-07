Zpěvačka Yvetta Simonová letos oslavila 97. narozeniny a stále patří mezi české legendy populární hudby. Její hlas provázel několik generací a energii, s jakou se pohybuje životem, by jí mohli závidět i lidé o desetiletí mladší. Podle webu Extra.cz zůstává hudba největší jistotou a radostí v jejím životě — koncertování a kontakt s publikem ji doslova drží „ve hře“.
Reklama
Pilates každý den a přirozená skromnost
Simonová dlouhodobě dbá na fyzickou kondici. Nemá za sebou žádné drastické režimy, ale drží se návyku, který jí slouží už roky — každodenního cvičení pilates. „Každý je nějak utvořený – někdo vydrží déle, někdo méně. Musí se trochu hýbat, ale teď už ani necvičím tolik, jen rozhýbu tělo… Abych se cítila lépe, cvičím denně pilates,“ uvedla pro portál České důchody.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Každá může cvičit jako baletka. Barre kombinuje jógu a pilates a formuje tělo i mysl
Zpěvačka zároveň otevřeně mluví o problémech seniorů v Česku. Mnozí podle ní bojují s nedostatkem peněz a spoléhají na rodinu. „To, co se děje kolem důchodů, není nic příjemného. Politici si řeknou: ‚Oni jsou staří, těm už nic nechybí.‘ Není to pravda,“ citoval její slova magazín Osobnosti.cz.
Odchody, které bolí
Začátkem roku ji zasáhla smrt dlouholetého kolegy a přítele Josefa Zímy, se kterým tvořila v minulosti jedno z nejoblíbenějších pěveckých duetových spojení. Jejich umělecké partnerství se proměnilo v silné životní přátelství. I ve chvílích smutku dokázala promluvit typickým nadhledem: „Závidím mu, že už je tam,“ řekla podle Blesk.cz s jemnou ironií, která ji provázela celý život.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Zemřel Josef Zíma. Poslední okamžiky strávil v nemocnici
Reklama
Domov pro seniory jako nový začátek, ne konec
S přibývajícím věkem přiznala, že některé úkony pro ni začaly být obtížné. Začala zapomínat léky a běžná péče o sebe už nebyla samozřejmostí. Proto se rozhodla přestěhovat do domova pro seniory — konkrétně do pražských Hájí. „Bohužel jsem v háji, což je dvojsmyslné, ale je tady krásně. Tady člověka prostě zachrání, jsem tu moc spokojená,“ uvedla pro Prima Ženy. Nepůsobí tam jako osamělá hvězda minulosti — naopak, pravidelně ji navštěvují přátelé i kolegové.
Lásky, které určovaly její život
Simonová byla dvakrát vdaná. Poprvé za Františka Spurného, tehdejšího ředitele Lucerny, s nímž má syna Tomáše. Její druhé manželství s hudebním skladatelem Jaromírem Vomáčkou skončilo rozvodem a bylo bezdětné. Velkou část života pak spojila s Karlem Vlachem, jehož orchestr spoluvytvářel éru české populární hudby 50. a 60. let. V posledních letech se objevily spekulace o vztahu se zpěvákem Karlem Bláhou. Simonová se tomu však zasmála: „Vždyť je to mladý kluk a je to kamarád. Znám ho od doby, kdy se učil zpívat,“ vysvětlila.
Yvetta Simonová nepůsobí jako někdo, kdo „dožívá“, ale jako žena, která žije dál — po svém. S lehkostí, laskavostí a jemným humorem, který nikdy nepůsobí hořce. Její příběh je důkazem, že věk je jen číslo, a že radost, kterou člověk rozdává, se umí vracet celý život zpátky.
VIDEO: „Napálím tě ty kanále jeden komunistickej, prašivej.“ Naštvaný důchodce z videa je dodnes legendou
Mohlo by vás zajímat
Reklama