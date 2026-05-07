V úterý 5. května uplynulo přesně pět měsíců ode dne, kdy nádorovému onemocnění podlehl moderátor Patrik Hezucký. Jeho vdova Nikola Hezucká celou dobu, i na radu psychoterapeuta, sdílí své pocity, společné fotky nebo třeba vzkazy zesnulému manželovi. A velmi intimní vzpomínku zveřejnila i v den tohoto smutného výročí.
„Uzdravíš se, viď?“ vdova po Patriku Hezuckém zveřejnila jejich poslední zprávy
Pět měsíců po smrti Patrika Hezuckého jeho vdova Nikola zveřejnila něco nesmírně osobního – jejich poslední společnou konverzaci. Z krátkých zpráv je cítit obrovská láska, ale i vyčerpání moderátora, který už tehdy sváděl svůj nejtěžší boj. Jeho úplně poslední slovo adresované milované ženě bere za srdce.
Nikola na Instagramu sledujícím ukázala snímek obrazovky, na kterém je její poslední komunikace s manželem. Z řádků, které si vyměnili, je cítit nejen Patrikovo velké vyčerpání, ale i obrovská láska, která mezi nimi panovala. „Milujeme tě víc, než si dokážeš vůbec představit,“ stojí ve zprávě, kterou Hezucká nemocnému manželovi, jenž své poslední chvíle strávil v benešovské nemocnici, poslala. „Já jsem ten nejšťastnější otec a manžel na světě,“ odpověděl jí oblíbený moderátor.
Nikola pro svou rodinu pronajala bezbariérový dům nedaleko nemocnice a doufala, že tam budou moci být spolu s jejich synem Oliverem. Jenže vyčerpaný Patrik propuštění odmítl a raději zůstal dál v péči lékařů. Možná i na to Hezucká narážela v následující zprávě. „Chtěla bych, abys tady byl už s námi. Je mi tak smutno, že jsme tak dlouho bez sebe. Ale uzdravíš se nám aspoň, viď?“ prosí manžela o ujištění, že vše dobře dopadne.
Z jeho posledních řádků je cítit velké vyčerpání, ale také víra nebo spíše zbožné přání, že se stane zázrak. „Už jdu spinkat. Jsem unavený,“ píše, ale na otázku nezapomene odpovědět. „Ano,“ je úplně poslední slovo, které své milované ženě poslal. 5. prosince pak zemřel na následky nádoru neznámého původu.