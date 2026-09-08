Poté, co hudební svět zasáhla zpráva o tom, že v neděli zemřel zpěvák Richard Tesařík, začalo se spekulovat, co bylo příčinou jeho smrti. Tesaříkův syn Štěpán, který jeho smrt oznámil, nesdělil, co jeho otce zabilo a poprosil pouze o respektování soukromí rodiny. Deník Blesk nyní přišel s informací, že Tesařík bojoval s onkologickým onemocněním.
„Už to nedám…“ Richard Tesařík před smrtí bojoval s rakovinou. Přátelé popsali jeho poslední dny
Ještě nedávno dokázal porážet v páce i o generaci mladší kamarády. Pak ale Richardu Tesaříkovi začaly docházet síly. Podle dostupných informací v posledních měsících statečně bojoval s rakovinou.
O tom, že se jeho zdravotní stav zhoršuje, přitom vědělo jen několik lidí. „Nedávno jsem ho zval k Vltavě na ryby, ale odpověděl, že je o berlích, že už to nedá…“ popsal jeden z jeho kamarádů. O jeho potížích věděl také režisér Jan Hřebejk. Ten mu ještě nedávno nabídl malou, ale podle něj důležitou roli ve svém filmu. Tesařík ji však kvůli zdravotnímu stavu odmítl. „Já měl včera poslední natáčecí den v Beskydech, kde jsem mu nabídl malou, ale důležitou roli, a on, že je po operaci a nemůže. Hrál nám to pak Jiří Schmitzer. Přišel jsem na pokoj a dozvěděl se tu zprávu,“ řekl Hřebejk, který s Richardem několikrát spolupracoval. Zpěvák je také autorem jedné z legendárních hlášek z filmu Pelíšky. „Jestli jsi viděl Pelíšky, tak tam je „Sašo, jdi do prdele!“ That’s me, man. To jsem řekl já svému učiteli tělocviku, který mě nebavil,“ pochlubil se v minulosti Tesařík.
Ještě loni na podzim se Tesařík objevil na pohřbu svého kamaráda a kolegy z Yo Yo Bandu Jana Šatry. Právě tehdy vznikly jeho poslední veřejně známé fotografie. Na snímcích si nejde nevšimnout výrazného úbytku váhy. Samotný zpěvák později mluvil také o problémech se zády. „Letos mám nějaké problémy se zády, tak se do ničeho moc nehrnu. Ale dokud nám to bude zpívat a hrát a dokud to lidi bude bavit, tak budeme vystupovat,“ řekl tehdy. Jeho slova dnes působí mimořádně smutně.
O své nemoci dokázal mluvit s překvapivým nadhledem. Moderátorka Alex Minářová vzpomínala na jejich rozhovor v rádiu, během kterého se jí Tesařík svěřil s tím, s čím bojuje. „Zatímco v éteru zněla písnička Yo Yo Bandu, která přerušila naše povídání, Richard Tesařík se mi tehdy svěřil, s čím bojuje. Překvapila mě jeho otevřenost, možná na chvíli úplně paralyzovala,“ popsala. Přestože se tehdy viděli teprve podruhé, Richard jí řekl něco velmi osobního. „Bylo obdivuhodné, s jakou lehkostí a nadhledem o své nemoci mluvil. Tento rozhovor mimo éter mi zůstane v paměti navždy,“ dodala.
Jeho přátelé přitom ještě donedávna vzpomínali na jeho neuvěřitelnou fyzickou kondici. „Richard byl vážně nemocný. Měl skvělou kondici, díky které se dlouho držel. Ještě před rokem mi z legrace dal takovou kravatu, že jsem se z ní nemohl vůbec vymanit. A to jsem o generaci mladší… Dávali jsme si i páku, kterou nade mnou také vyhrál,“ zavzpomínal jeden z nich pro CNN Prima News. Pak už ale podle něj nemoc postupovala velmi rychle. „Bohužel ta nemoc byla vážná… Pak už to ale šlo bohužel velmi rychle.“