Návrat Petra Nárožného na jeviště je zřejmě velmi nepravděpodobný. Známého herce stále trápí následky vážného zranění nohy, kvůli nimž má potíže s chůzí, další zákrok, který by mohl jeho stav zlepšit, ale podstoupit nechce.
Už se nevrátí. Petr Nárožný po těžkém pádu odmítl operaci, která byla jeho poslední nadějí
Petr Nárožný už se na divadelní prkna pravděpodobně nevrátí. Oblíbený herec se po vážném úrazu nohy potýká s následky, které mu výrazně komplikují pohyb.
„Jsem si toho plně vědom,“ řekl Nedělnímu Aha! Herec si před rokem a půl při pádu v hotelové koupelně ve Zlíně zlomil stehenní kost. Od té doby se jeho zdravotní stav nevrátil do původní formy. Chůze mu dělá velké potíže, ztrácí stabilitu, padá a podle svých slov je často potlučený.
Lékaři mu naznačili, že rehabilitace už sama o sobě nestačí. Nadějí by byla další náročná operace, do té se ale Nárožný pouštět nechce. „To jsem odmítl. V mém věku je to už hodně velké riziko, tak mám smůlu. Bez operace se to totiž nikdy nezlepší, říkají samotní lékaři,“ vysvětlil.
Zdravotní komplikace pro něj znamenají i konec herecké práce v podobě, v jaké ji desítky let znal. „Ta noha mě moc bolí, hrát už opravdu nemohu, snad jen někde besedovat, tak se na mě nezlobte,“ dodal omluvně. U stejné nohy přitom už dříve podstoupil výměnu kyčelního kloubu. Po operaci zlomené stehenní kosti se navíc přidala infekce, která jeho rekonvalescenci ještě zkomplikovala.
Dnes se herec pohybuje s hůlkou a každý pohyb si musí pečlivě hlídat. I obyčejné sednutí je pro něj pomalý a opatrný úkon, při kterém je znát bolest. Přesto se snaží nepropadat trudnomyslnosti. „S tím už nic nenadělám,“ řekl posmutněle.
Útočištěm se mu znovu stala Třeboň, kterou považuje za svůj druhý domov. Právě tam tráví několik měsíců v roce a nachází klid, který mu Praha nabídnout nemůže. „Tady to miluju a je mi tu blaze,“ netajil Nárožný.
Ještě před několika lety ho místní mohli potkávat na kole, které k jeho pobytům v Třeboni neodmyslitelně patřilo. Po pádu a zlomenině stehenní kosti se ale musel vzdát i této radosti. Nezůstává však zavřený doma. „Nevadí. Raduji se tu z procházek a rodiny s vnoučaty, kterou tu mám,“ dodal herec. Svým dětem, dceři i synovi, pořídil byty v centru Třeboně, a tak má rodinu nablízku.
K jihočeskému městu má Nárožný hluboký vztah už od sedmdesátých let. Se svou manželkou Ivou sem přijel v roce 1972 na svatební cestu. „Nevěděl jsem, kam vyrazit, a do Polska ani NDR se mi tehdy nechtělo. Půjčili jsme si tedy kola a vyrazili,“ zavzpomínal.
Třeboň si manželé zamilovali natolik, že si tam herec nakonec pořídil apartmán. Jeho výhled je přitom poněkud netradiční. Z oken se nedívá na rybník ani na romantické uličky, ale na hřbitov. Nárožnému to však nevadí, právě naopak. „Mám krásný výhled na hřbitov. Lidé k tomu často cítí podvědomý odpor, přitom zapomínají, že venkovský hřbitov je krásný, zcela jiný než pražský, který je depresivní. Rád sedím na balkoně a pozoruju všechna ta červená, žlutá a fialová světýlka,“ pochvaloval si.