Už nevydržela dál mlčet. K rozpadu 3v1 se vyjádřila i Arichteva

Komické a v poslední době i podnikatelské trio 3v1 Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Leitgeb bavilo dlouhé roky tisíce svých příznivců. Pokud ale některý fanoušek doufal, že by se ještě někdy mohly dát dohromady, má nejspíš smůlu. Na začátku roku ohlásily 3v1 rozpad a zdálo se, že vše proběhlo přátelsky. Jenže to není pravda.

První se k tomu vyjádřila Leitgeb, která tvrdila, že se se zbylými dvěma kamarádkami odcizily. A poté velmi podrážděně reagovala na písničku, kterou o konci přátelství nazpívala Pártlová, a obvinila ji z pokrytectví a podrazu. To už ale bylo moc na herečku Veroniku Arichtevu, která dosud vše mlčky sledovala zpovzdálí.

"Nějaké věci zazněly, které by člověk mohl chtít zkusit vyvrátit, protože jsou třeba nepravdivý, ale já to asi nechci úplně dělat. Protože nechci rozdmýchávat nějaký další spekulace nebo tak. Prostě byly jsme kámošky, ale už nejsme," řekla pro televizní Showtime.

"Myslím si, že všechny máme nějaký podíl na tom, že to kamarádství úplně nedopadlo. V životě jsme si ale neudělaly nic tak strašného, abychom na sebe musely házet veřejně špínu," myslí si Arichteva. A zcela s ní souhlasí Pártlová, která už se celou kauzou odmítá zabývat.

"Já se moc omlouvám, ale nemám k tomu co říct a ani se k tomu nechci vyjadřovat. Myslím, že je spousta jiných důležitějších věcí, které by se měly řešit," napsal do redakce a spolu s Arichtevou vyrazila užít si volno k moři. Jak se mají, se ale Leitgeb nedozví, protože obě bývalé kamarádky přestala sledovat na Instagramu.