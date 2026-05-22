„Svět mezi lidmi je plný dialogů a rozhovorů. Je to to, co všichni neustále děláme nebo dělat chceme. I divadlo je dialog mezi jevištěm a hledištěm,“ říká herečka Tereza Kostková na křtu knihy, ve které s ní rozhovor vedl Václav Žmolík. V té se velmi otevřela a upřímně mluví nejen o svém dětství, slavných rodičích Carmen Mayerové a Petru Kostkovi, ale také o vztazích se svými dvěma manželi, režiséry Petrem Kracikem a Jakubem Nvotou.
„Už jsi stará,“ říká Tereze Kostkové maminka Carmen Mayerová
Tento týden pokřtila herečka Tereza Kostková knihu, ve které s ní vedl rozhovor moderátor Václav Žmolík. Jde o první knihu ze chystané série „řekla bych“. Rozhovory, nebo lépe řečeno dialogy jsou to, co se prolíná celým hereččiným životem.
Rodina je pro ni ostatně zcela zásadní. Nejde také přehlédnout, jak moc se podobá své mamince. A zatímco pro některé ženy je takové srovnání nepříjemné, Kostková je tím nadšená. „U mé maminky je čest být jí podobná. Ona je opravdu velmi krásná žena. Samozřejmě si také uvědomuju, že je to vzácný dar, že tu mám rodiče. Že je pán Bůh tak laskavý, že nám je tu nechává,“ říká s láskou herečka. Když někomu bohužel třeba odejde rodič brzy, tak nevidí, že stárne do jeho podoby. Chci tím říct, že spousta žen by se možná podobala své mamince, jenom už to nemůžou posoudit," pokračuje Tereza, která své mamince byla velmi podobná už v dětství.
S maminkou si často, rády a dlouze povídají. Kostková otevřeně přiznává, že někdy má její maminka sklony se k ní chovat stále jako k dítěti. „Myslím, že občas tu tendenci ještě má docela přirozeně, ale sama si to vždycky uvědomí. Přijde a slyším takový ten tón jako z dětství. A pak si to uvědomí a říká – a jo vlastně, vždyť už jsi stará, co ti to tady radím," vypráví se smíchem Tereza, která si dle svých slov velmi ráda rodičovské rady vyslechne.
I přes všechnu lásku k divadlu je pro Terezu životní rolí ta mateřská. Její jediný syn Antonín, kterého má s Petrem Kracikem, už je dospělý, a tak se nabízí otázka, jestli by se jí líbilo stát se babičkou. „Klidně hned, kdyby se jim to povedlo,“ neskrývala své nadšení. A to i proto, že by se znovu mohla ponořit do světa dětských her. „Mě by to bavilo. Já mám děti ráda a bavilo by mě zase chodit na dětská hřiště a stavě bábovičky.“
