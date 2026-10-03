Miloš Zapletal býval mužem, který měl nad soutěží Miss ČR velkou moc. A některé její vítězky mu podle jeho vlastních slov pořádně ležely v žaludku. Dnes už se ale na staré spory dívá jinak. V podcastu Agáty Hanychové přiznal, že ženám, které kdysi označoval za své „černé ovce“, odpustil. Dokonce se po letech usmířil s Dianou Kobzanovou a smířlivý vzkaz poslal také Michaele Maláčové. Jedinou výjimkou zatím zůstává Kateřina Stočesová.
„Už jsem vám odpustil.“ Miloš Zapletal poslal bývalé Miss nečekaný vzkaz
Miloš Zapletal po letech vytáhl na světlo staré křivdy, které si spojoval s některými bývalými Miss. Ženy, kterým kdysi říkal „černé ovce“, už dnes podle svých slov nechce nosit v hlavě ani v srdci. Dianě Kobzanové i Michaele Maláčové odpustil, s jednou bývalou královnou krásy ale stále čeká na smír. Kateřině Stočesové teď poslal jasný vzkaz.
„Měl jsem takový, říkal jsem tomu, černý ovce, který nám nějak ublížily. Ale ve věku, v jakém jsem, jsem konečně nabyl nějaké moudrosti a došlo mi, že vlastně si máme odpouštět. Nést sebou do hrobu to, že někoho nemám rád, je zbytečný,“ řekl Zapletal.
A rovnou vyjmenoval dvě ženy, se kterými už minulost podle svých slov uzavřel. „Já jsem Michaele Maláčové odpustil, napsal jsem jí to do SMS. Stejně jako Dianě Kobzanové. S Dianou jsme dokonce letos byli dvakrát v restauraci. To byl taky tvrdý oříšek, ale je to jinak bezvadná baba.“
Právě s Dianou Kobzanovou měl Zapletal jeden z největších konfliktů v historii soutěže. Vítězka Miss ČR 2001 nafotila v roce 2003 erotické snímky pro časopis Leo. Zapletalova agentura jí následně odebrala titul i korunku a podala na ni žalobu, v níž požadovala 750 tisíc korun. Soudy ale nakonec rozhodly, že Kobzanová Zapletalovi ani jeho agentuře požadované odškodné platit nemusí. Vrchní soud v Praze v roce 2006 definitivně potvrdil, že se mu ani nemusí omlouvat. V jiném řízení soud sice konstatoval porušení smlouvy, Zapletalův nárok na smluvní pokutu byl ale promlčený.
Jiný charakter měl jeho dlouholetý spor s Michaelou Maláčovou. Ta sama v roce 1991 vyhrála Miss Československa, kterou Zapletal pořádal, později ale založila konkurenční soutěž Česká Miss. Zapletal ji zažaloval kvůli údajnému parazitování na jeho projektu a požadoval také zákaz používání názvu Česká Miss. Soudy však jeho argumenty neuznaly a Vrchní soud v Praze v roce 2007 potvrdil, že Maláčová může název používat. Ani tento spor už dnes podle Zapletala není důvodem k nepřátelství. „Já jsem Michaele Maláčové odpustil, napsal jsem jí to do SMS,“ řekl v podcastu.
Největší rest má ale stále u Kateřiny Stočesové. Ta vyhrála Miss ČR v roce 1998 a právě její ročník byl jubilejním desátým. Zapletal dnes připomíná především spor o dva mercedesy. Vítězka tehdy získala automobil pro Miss ČR a zároveň vyhrála i Miss Sympatie. Podle Zapletalovy verze smlouva stanovovala, že pokud jedna dívka získá obě auta, jedno z nich musí věnovat na charitu. Stočesová se podle něj chtěla ponechat oba vozy. Nakonec ale druhý automobil putoval do domova seniorů. Zapletal dnes připomíná právě původní spor jako jednu z věcí, které mezi nimi zůstaly.
„Akorát zatím s Kateřinou Stočesovou se to nevyřešilo. Ne, že bych jí neodpustil. Bylo to tehdy při desátém ročníku. Mercedes dal tehdy dvě auta. Jedno pro Miss a druhé pro Miss sympatie. Měly jsme ve smlouvě, že kdyby některá dívka vyhrála obě, tak, že jedno půjde na charitu,“ popsal v podcastu. A přidal ještě druhou výtku, která se týká jejího tehdejšího působení na mezinárodní scéně: „Kateřino Stočesová, už jsem vám odpustil to auto i to, že jste neuměla anglicky. Ozvěte se mi, prosím,“ připomněl i kauzu, kdy místo Stočesové jela na mezinárodní soutěž Alena Šeredová. Důvodem byla právě nedostatečná jazyková výbava Kateřiny.
Právě Stočesová tak zůstává posledním jménem na Zapletalově seznamu starých křivd, které se podle něj ještě nepodařilo definitivně uzavřít. Z jeho dnešních slov je ale patrné, že už nechce staré spory nosit s sebou. „Nést sebou do hrobu to, že někoho nemám rád, je zbytečný,“ řekl. A zatímco s Kobzanovou už dokonce zašel několikrát na večeři a Maláčové poslal smířlivou SMS, Stočesové teď veřejně vzkazuje jediné: dveře jsou otevřené.