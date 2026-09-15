Odchod Marka Ebena a Terezy Kostkové ze StarDance sice diváky zaskočil, vedení České televize ale o jejich rozhodnutí vědělo několik měsíců. A zatímco veřejnost teprve řeší, kdo by mohl oblíbenou moderátorskou dvojici nahradit, ředitel ČT Hynek Chudárek přiznal, že některá jména už má v hledáčku.
"Už hledáme náhradu," říká ředitel České televize po oznámení konce Ebena a Kostkové
Odchod Marka Ebena a Terezy Kostkové ze StarDance bude po dvaceti letech pořádným zásahem do oblíbené show. Zatímco diváci teprve vstřebávají jejich oznámený konec, Česká televize už přemýšlí, kdo usedne na jejich místo. Ředitel ČT Hynek Chudárek přiznal, že potenciální náhradu už má dokonce v hledáčku.
„Rozhodně jsem se to jako vy nedozvěděl před chvílí, už o tom vím několik měsíců. Respektuji rozhodnutí moderátorů,“ uvedl Chudárek pro Blesk. Z jeho slov tak vyplývá, že konec dlouholetých tváří StarDance nebyl pro Českou televizi žádným nečekaným zvratem. Eben s Kostkovou se po dvaceti letech rozhodli uzavřít jednu velkou kapitolu a vedení s jejich odchodem počítá.
Kdo je ale nahradí? Právě v tom zůstává televize zatím tajemná. „Je předčasné mluvit o tom, kdo nahradí odcházející moderátory. Teď nás čeká nová řada a až po jejím skončení začneme hledat moderátory nové,“ vysvětlil ředitel ČT. Zároveň ale připustil, že úplně bez tipů už vedení není. „Samozřejmě už někdo v hledáčku je, ale je to opravdu předčasné,“ dodal.
Eben s Kostkovou přitom ke StarDance patří od jejího začátku. Jejich odchod tak nebude znamenat jen výměnu dvou moderátorů, ale výraznou změnu atmosféry celé show. Nové tváře budou muset navázat na jejich sehranost, humor i vztah s publikem. A právě proto si Česká televize zřejmě dává s oznámením jmen načas.